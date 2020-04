Hay más de 150 mil peruanos en España y María de los Ángeles es una de ellos. En su casa vive con su esposo y sus dos hijas. “Les contaré mi historia porque quiero contribuir, de alguna manera, para que se conozca más al enemigo. Por ahora, el panorama es dramático, pero ojalá se encienda pronto la luz al final del túnel”, afirmó en comunicación con Trome.

En la Madre Patria, el Covid-19 ya ha dejado más de 130 mil contagiados y cerca de 12 mil 500 fallecidos. María, quien es periodista, vive en Leganés, en el área metropolitana de Madrid.

A España el virus llegó el 31 de enero con una persona que regresó de Alemania. Ese día empezó la pesadilla.

FIEBRE Y DOLORES

María de los Ángeles refiere que los síntomas no se manifiestan de la misma manera en todos. “Mi esposo, mi hija y yo tuvimos fiebre, los tres perdimos el apetito y sufrimos dolores musculares. Yo me pasé dos días en cama y solo me levantaba para ir al baño. Mi hija, además, tuvo mareos y le costaba levantarse. Solo ella tuvo que tomar paracetamol, mi esposo y yo nada”, agrega.

En un momento, nos dice: “Disculpa, voy a salir ahora mismo al balcón a aplaudir, lo hacemos todos los días a las 8 de la tarde. La Sanidad (sector Salud) está dándolo todo”.

CALLES VACÍAS

Minutos después regresa y continúa. “Esto mata, es importante tomarlo con seriedad y respeto. Solo podemos salir de esta crisis con el apoyo de la ciudadanía, quedándose en casa para detener los contagios, y con los recursos que la Sanidad tenga”, añade.

“Mi esposo sería el primero que contrajo el mal en su trabajo, donde murió un compañero suyo con coronavirus. Yo me recuperé primero y soy la única que sale de casa. Da mucha tristeza ver las calles vacías. Ojalá en Perú lo tomen en serio y cumplan lo que dicen los especialistas”, manifiesta.

‘BONOVIRUS’

Cuenta que en España todo está paralizado y que las horas de trabajo se van a recuperar en un plazo que vence el 31 de diciembre. Muchas empresas, pequeñas y grandes, han hecho un ‘erte’(suspensión de contratos de trabajo por un tiempo) para no despedir al personal ni afectarlo tanto en su economía, pues el Estado pagará el 70% de los salarios. “Algunas empresas pagarán el 100%”, señala.

Además, refiere que España e Italia piden a la Unión Europea los ‘bonovirus’, pues se teme que la crisis económica sea peor que la del 2008, que duró cuatro años en medio de la llamada ‘gran recesión’.

“En la televisión han estado pasando las altas. Una mujer embarazada de 36 semanas, curada, saliendo entre aplausos del hospital. Una pareja de esposos de 86 años también venció a la enfermedad, ambos entraron juntos y salieron juntos. ¡Es emocionante! Una pequeña batalla ganada en esta guerra”, finaliza María de los Ángeles.

España es uno de los países más afectados por el coronavirus.

‘A todos nos pilló, menos a mi hijita’

En casa de María de los Ángeles viven ella (52 años), su esposo (43), su hija mayor (26) y su niña, de 11. “A los tres adultos nos pilló el coronavirus, menos a mi hijita. Ni siquiera hizo fiebre”, afirmó.

Ella explica que muchos niños y jóvenes en España se contagian, pero son asintomáticos y generalmente no corren riesgo.

Según las investigaciones, además de asintomáticos, también hay contagiados que tardan más en tener los síntomas. En ambos casos pueden contagiar.

Calles lucen desiertas, apenas un barrendero aparece en escena. (Agencias)

'Abuelo tocó la manija de la puerta y se contagió’

El tío del esposo de María de los Ángeles tenía 86 años y nunca salía de casa. Una mañana, la única vez que lo hizo, salió solo para cerrar el portón del edificio donde vive y volver a ingresar por la puerta pequeña. Solo tocó la manija que da a la calle y ahí se contagió.

Luego de unos días llegó la fiebre con otros síntomas y falleció. El anciano tuvo complicaciones respiratorias y le dejaron de funcionar los pulmones.

SEPA QUE...

PILLAR: Contraer una enfermedad.

ERTE: Paro de labores temporal sin despido de trabajadores.

MARÍA DE LOS ÁNGELES: Seudónimo usado para conservar la identidad.