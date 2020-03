El coronavirus sigue contagiando a más peruanos, urge cumplir con medidas de protección y tener conciencia del peligro de la situación sin caer en alarma y exageración. Sobre este panorama Trome conversó con el exministro de Salud, Abel Salinas.

Doctor, ¿considera que el gobierno no está dando a conocer la magnitud real del coronavirus en nuestro país?

El virus se ha venido propagando a diferentes países y la Organización Mundial de la Salud tenía una preocupación alta por los países cuyos servicios de salud son débiles, como es el caso de Perú. Invocó a implementar un plan de contingencia y acá lamentablemente la reacción ha sido tardía. Estamos tomando acciones que parecen exageradas, pero son necesarias por no haber tomado las precauciones en su momento.

¿Cuál es el panorama?

Por ahora, tratar de evitar más contagios. Si realmente afecta a la población vulnerable que son adultos mayores, los servicios de salud no están preparados para su atención y ahí vamos a tener muchas pérdidas, por ahí está la preocupación.

¿No tenemos la capacidad?

Los servicios de salud, fundamentalmente públicos, tienen una situación precaria por falta de insumos, equipamiento, salas de aislamiento, recursos humanos, etc. Pasamos por un mal momento y la reacción está siendo muy tardía. Es urgente poner todo el esfuerzo para poder equipar y mejorar los servicios de salud.

Pero entonces, la real magnitud del problema…

Lo que pasa es que como no se tuvo un registro debido, evidentemente hay más casos de coronavirus que los que se anuncian. No es que se esté ocultando, sino que no se tiene la información. Hubo estrategia insuficiente, ahora se está tratando de corregir y hay que apoyarlo o el daño es para todos los peruanos, sobre todo nuestros adultos mayores.

Señaló que se ha fallado en los controles...

No se pudo detectar por la puerta de entrada que ha sido el aeropuerto. Ahora el virus está propagándose entre nosotros y a punto de ser comunitario...

Salinas afirmó que aquí se están multiplicando los casos más rápidamente que en otros países de la región de las Américas. (GEC)

¿Es verdad que el calor está ayudando a que el contagio no sea más rápido?

Los virus tienen predilección por los climas fríos, allí circulan con mayor rapidez. Sin embargo, aquí se están multiplicando los casos más rápidamente que en otros países de la región de las Américas.

Y hay más de 7 millones de peruanos sin agua…

Sí, es una lamentable realidad y si a eso le sumamos los servicios de salud precarios, el tema se torna crítico. Ellos tienen más riesgo al no tener la posibilidad de practicar el lavado de manos frecuentemente para protegerse. Se les debería dotar de suficiente agua, así sea en forma temporal, para que puedan aplicar las medidas preventivas.

¿Cuál es la mayor fuente de contagio del virus?

Las gotitas de saliva que se emiten cuando la persona infectada habla, tose o estornuda. Y, en forma secundaria, a través de los objetos que se hayan contaminado con las manos, como por ejemplo un celular, o si luego nos llevamos la mano a la nariz o a la cara.

Algunos informes indicaban que también podría ser a través de las heces…

No se ha demostrado eso todavía, tampoco que las mascotas puedan contagiar el virus.

Si usamos, por ejemplo, el Metropolitano o el Metro de Lima, ¿qué medidas adoptar?

El transporte público debe estar con ventanas abiertas (ventilación), el personal limpiar permanentemente las barandas (pasamanos), y en las estaciones que haya suficiente alcohol en gel para limpiarse las manos antes de entrar y al salir.

¿Es verdad que consumir ajos o limón en ayunas ayuda a proteger el organismo?

En líneas generales, quien está bien alimentado y con buena salud mental tiene buenas defensas. No hay un alimento en especial, sino la alimentación balanceada.

¿Por qué este virus casi no afecta a los niños?

Ellos tienen un aparato inmunológico muy potente y probablemente sus mecanismos de defensa sean suficientes para alejar a este virus. Pueden ser portadores y hacen la enfermedad leve, pero contagian.

¿Qué cuidados tener con los adultos mayores?

Las vacunas contra neumococo e influenza, lavado de manos y evitar contacto con muchas personas porque cualquiera podría tener el virus y contagiarlos. Restringir sus actividades, no ir a lugares públicos y en casa cuidado con las visitas.

Si se tuviera que visitar a un paciente internado o hacer largas colas en hospitales, ¿corremos riesgo de contagio?

Desde luego que sí. Todos los sitios donde haya aglomeración de gente son de riesgo.

Usted ha liderado el sector Salud, ¿qué recomendaría al gobierno para esta situación?

Necesitamos desplegar un plan nacional multisectorial e intergubernamental, y para eso es urgente liderazgo y conducción en la gestión. Hay que involucrar a muchos sectores y niveles del gobierno, incluidos gobiernos locales que son los que están más cerca de la población. Pueden ayudar al control de prevención y seguimiento de posibles contagios.

¿Cómo considera la medida de cancelación de vuelos con Europa y Asia?

Es tardía y en exceso, porque el virus ya está entre nosotros. Técnicamente, científicamente, no ayudará y menos socialmente, más bien es agravio a los conciudadanos en esos países que quieren volver y que si no pueden este fin de semana, ya están impedidos.

Pero hay países que han aplicado ese cierre…

Sí, desde el inicio, pero a estas alturas…

¿Algo que quisiera remarcar sobre este tema?

Tengamos presente que en el 80% de casos la enfermedad va a ser leve o imperceptible y la población de riesgo son nuestros adultos mayores, protejámoslos, cuidémoslos a ellos.