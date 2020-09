A sus 45 años, Henry Tapia se ha robado el cariño del público peruano y extranjero con su ritmo y picardía, quizás no recuerdes su nombre; pero si escuchas: ‘La Pantera Zaperokense’, automáticamente sabrás quién es. Este chalaco se ha visto afectado por la pandemia, ya que suspendieron los espectáculos musicales, pero en vez de echarse a llorar se ha convertido en un mil oficios. Ahora es fumigador, soldador y hasta electricista.

Henry, ¿también te has visto afectado por la pandemia?

Así es. El rubro de los espectáculos musicales ha sido el primero en parar y será el último en volver. Como ya no hay shows, tenía que reinventarme y salir a la calle a buscar un pan para la mesa.

¿Y saliste a fumigar?

Claro, es que antes de trabajar en la orquesta Zaperoko, he laborado en el cementerio. Fui sepulterero, manejaba el montacarga, de todo hacía y ahí me enseñaron a fumigar.

Entonces, ¿decidiste aplicar lo que sabias?

Nunca me he quedado parado sin hacer nada, siempre me las he buscado. También trabajo haciendo rejas. Con decirle que ahorita estoy haciendo una instalación eléctrica, no puedo dejar pasar nada.

¿Haces tus trabajos con tu traje de pantera?

Algunas veces, sí. Si el cliente me pide, pues yo voy así vestido. Además es chistoso ver a un muñequito en la calle fumigando, te quedas asombrado. También me piden que baile y a mí me gusta hacerlo.

Henry Tapia es la Pantera Zaperokense. (Foto: Trome)

¿Por qué te vestiste de pantera?

Yo diseñé el muñequito porque era el cumpleaños de mi hijito y él quería una Pantera Rosa, entonces por sorprenderlo me disfracé.

¿Cómo llegas al grupo Zaperoko?

Es que Jhony Peña (dueño de la orquesta) y yo somos amigos del barrio. Así que vio el personaje y me invitó a uno de sus shows. Gracias a Dios al público le gustó mucho y ya son 6 años acompañando a Zaperoko en sus presentaciones nacionales e internacionales. Él dejó que mi esencia fluya y pudiera divertir a la gente.

¿Extrañas los escenarios?

En el escenario no hay un libreto, todo es improvisado. Bailo, me cargan, cuántas cosas no hacemos por el público. Todo eso se extraña. Además, todos somos una familia.

¿Dónde contactan tus servicios?

A través de mi página de Facebook: ‘La Pantera Zaperokense’. Fumigo, hago instalaciones, soldadura eléctrica y de bronce, también hago rejas y servicios generales.