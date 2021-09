QUÉ VERGÜENZA. Un video ha sido difundido en redes sociales donde se observa cómo un joven humilla y agrede verbalmente a inspectores y a la Policía Nacional, luego de ser intervenido en Ilo por no utilizar su mascarilla.

“Qué me vas a tocar oe, qué te crees, ni siquiera eres policía, no me toques oe. (Llama por teléfono) Mamá, me quieren hacer subir a la comisaría porque supuestamente no me puse mascarilla, estos igualados...”, dice el joven al fiscalizador del municipio.

Joven humilla a policías y llama a su mamá al ser intervenido por falta de mascarilla: “Se creen héroes”

Según las imágenes, el intervenido agarra su teléfono para llamar a su mamá a fin de que se contacte con sus “amigos policías” de mayor rango y lo ayuden en la situación. Con un tono prepotente, el joven intenta minimizar a los efectivos, sin embargo, la autoridad insiste en llevarlo a la comisaría.

“Lo que pasa que la Policía se cree héroe de Ilo, necesitan un premio, me están haciendo perder el tiempo, mamá. Puedes llamar a uno de tus amigos, que suman tres galones entre todos. Bueno, señorita, entonces cómo vamos a proceder, ¿se puede identificar usted? Una policía de tránsito me está poniendo una multa por no usar mascarilla”, sostiene.

Pese a ello, la mujer policía no se deja intimidad y revela el nombre del sujeto, quien sería identificado como Luis Antonio Chara, por transitar por la vía pública sin mascarilla ni ningún tipo de protección ante la pandemia.

“El señor Luis Antonio Chara ha estado transitando sin mascarilla y acaba de agredir verbalmente a los señores inspectores y a los demás señores, tanto a mi persona... Le explico, le tengo que llevar a la comisaría para poder colocarle la papeleta, no lo voy a detener señor, simplemente le voy a colocar la papeleta. Yo le voy a colocar su DNI cuando le coloque la papeleta”, remarca la oficial.

SU MAMÁ INTERVIENE, PERO NO LO DEFIENDE

El joven que fue intervenido por no usar su mascarilla llamó a su mamá para que lo auxilié, pero ni ella lo hizo. Incluso, le pidió que se calme porque le estaba haciendo pasar ‘roche’.

“Es mi hijo, un ratito Luis, por favor, espérate, te puedes callar. ¿Qué es lo que te sucede? Me estás haciendo pasar vergüenza, compórtate. La señora trabaja en el noticiero y me estás haciendo pasar vergüenza”, dijo alterada.