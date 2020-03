Pese al el Estado de Emergencia Nacional “por el plazo de quince (15) días, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del coronavirus (COVID-19)”, hay varias empresas que aun así han obligado a sus trabajadores a asistir a sus centros de labores como MDY, un call center en Lince, que tuvo que ser intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) para que los trabajadores, quienes no contaban ni con mascarilla y estaban a menos de un metro de distancia, pudieran dejar la empresa.

Una valiente trabajadora salió al frente para comentar que a pesar que había estado con “malestar del cuerpo y con gripe” no la dejaron irse. “Me dijeron que no porque no tengo fiebre, solo tienes gripe. Recién cuando vieron que estaba tosiendo mucho me dieron una mascarilla", dijo la joven en una entrevista al noticiero ‘Al estilo Juliana’.

La empleada del call center también contó cómo fue la situación cuando los supervisores se enteraron que la PNP estaba cerca del centro de trabajo y recién se apresuraron en dar mascarillas a sus compañeros.

“¿Por qué tenemos que venir por 30 soles diarios y exponer nuestras vidas, nuestra salud? No es justo para mí, ni siquiera nos dan los medios para estar bien y nos obligan prácticamente”, mencionó la joven, totalmente indignada.

La trabajadora mencionó que su empleo no es de carácter urgente en el call center. “No somos indispensables para venir a trabajar todos los días y exponernos porque en la casa están los ancianos, que los exponemos”.

Algunos compañeros de la joven la aplaudieron.

El gobierno peruano decidió declarar Estado de Emergencia Nacional por 15 días “por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del coronavirus”.

Call Center denunciado por no acatar Estado de Emergencia Nacional por coronavirus. (ATV)