Por: Óscar Torres

Julio es el mes clave para el combate contra el coronavirus . O lo controlamos o se viene un rebrote fatal. Por tal motivo, Trome conversó con el exministro de Salud, doctor Abel Salinas .

Doctor Salinas, ha surgido una luz de esperanza con el tema de las vacunas, ¿cree que pueden llegar pronto al Perú?

Sí, el avance de la ciencia nos está ayudando bastante y aquí lo importante es que el Perú debe de hacer todas las negociaciones posibles para ser uno de los primeros en tener la vacuna en América Latina.

Se lo digo porque un integrante de este Comando Vacuna ha dicho que podríamos tenerla entre setiembre y octubre. ¿Es así?

La realidad es que recién entre setiembre y octubre la vacuna estará en el modelo humano, en grupos que se escojan. Perú puede participar en grupos de ensayo debidamente evaluados para que no haya ningún riesgo en el grupo que se someta a dicho ensayo.

Oficialmente, según usted, ¿para cuándo estaría en nuestro país?

No creo que eso sea este año. Estos últimos meses del año van a servir para hacer todas las pruebas finales que pueda requerir una vacuna como esta. Deberíamos tener la vacuna en el primer o segundo trimestre del otro año.

Mucha gente se sigue preguntando, especialmente en el extranjero, por qué la explosión de casos en nuestro país, ¿a qué se debe?

Fundamentalmente porque somos un país bastante informal. Un país donde a mucha gente le hace falta agua, mucha gente independiente que no era visible en el sistema. No figuraban. Eran trabajadores informales profesionales y no profesionales. Y porque la estrategia que se utilizó del aislamiento en la casa en la cuarentena fue única y se olvidaron de hacer las pruebas de diagnósticos moleculares, del control domiciliario y del mensaje correcto.

En una entrevista pasada dijo que el gobierno reaccionó tarde. ¿Cuál fue el principal error que se cometió?

La tardanza en las pruebas moleculares. Las hemos debido tener desde el principio, eso nos hubiese permitido, a diferencia de las pruebas rápidas, saber dónde está el virus y adelantarnos a ello. Las pruebas serológicas (rápidas) solo nos indican una semana después por dónde pasó el virus.

Pruebas para descarte de coronavirus

ECONOMÍA ENDEUDADA

Los críticos del presidente Vizcarra dicen que no se ha controlado la pandemia y hemos destrozado la economía. ¿Piensa lo mismo?

Sí, sin lugar a dudas la economía va a quedar endeudada. No solamente estamos gastando el dinero que tenemos, sino que estamos ya recurriendo a préstamos. Vamos a endeudarnos. Creo que es un castigo grande para el Perú y sobre todo peor para la clase menos favorecida.

El viernes vi una imagen terrible. Un hombre llegó al Hospital de Ate Vitarte y se murió en la puerta. ¿Qué sensación le produce eso?

Indignación profunda porque eso significa que los servicios de salud no están listos para atender a toda la población como se merece, con calidad y seguridad.

¿Qué se puede hacer ahora que se necesita más oxígeno y no hay?

Deberíamos de haber planteado la necesidad y dar permiso para importar oxígeno o producir oxígeno de menor porcentaje, que sí puede ser útil para el humano, para la utilización de los ventiladores en las unidades de cuidados intensivos, es decir, ya no exigiendo el 99% de pureza sino 93%.

¿Qué va a pasar en los hospitales si la cifra de contagiados sigue aumentando? ¿La gente va a morir?

Sí, en realidad con el número de contagios que tenemos todavía y aproximadamente 3 mil o poco más diarios, con eso ha sido suficiente para colapsar el sistema. Necesitamos obligadamente intensificar la actividad del control domiciliario. Ahí podemos medicar a las personas, no automedicar, y podemos evitar que los pacientes se agraven y no necesitarán ir al hospital.

Con el fin de la cuarentena obviamente mucha más gente sale a las calles. ¿Se va a generar un peor escenario?

Es un escenario que ha ocurrido en todos los países. El comportamiento del virus aquí es similar al de otros países. Evidentemente en una o dos semanas tendremos un pequeño incremento, ojalá sea un pequeño incremento de los nuevos contagiados.

¿Qué pasa si todo se sale de control, tendríamos que volver a la cuarentena?

No, yo creo que no podemos cometer el error dos veces, la cuarentena por sí sola no ha funcionado, eso debemos de tenerlo claro todos los peruanos. Si la vamos a articular con el control domiciliario y con las pruebas moleculares para saber por dónde esta el virus y hacer cuarentena focalizada, sí podría funcionar.

En este momento, ¿dónde están los principales focos de contagio?

Zonas del sur, Ica, Arequipa, y todavía algunas del norte, Áncash, Lambayeque, La Libertad, donde hay altas tasas de contagios todavía.

CENTROS COMERCIALES

¿Está de acuerdo con que se hayan abierto centros comerciales y restaurantes?

Sí, yo creo que el comercio formal es el que más fácilmente se puede controlar. El problema está, por ejemplo, en el transporte público, fundamentalmente informal, o en el comercio informal, los mercados informales. Ese es el gran reto.

Hay en estos momentos más asintomáticos que están contagiando o propagando el virus. ¿Cómo evitamos eso?

En realidad con las medidas de protección. Como todos los ciudadanos deben de saber: usar la mascarilla, lavarse las manos cada vez que tengamos agua cercana, sino el alcohol en gel y la distancia física, evitar aglomeraciones, no estar cerca de otras personas.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, ¿está haciendo una buena labor?

Ciertamente no. Creo que solamente tener actividades aisladas, muy tardías, nos está costando indicadores sanitarios muy malos y creando, además, un gran número de padecimientos desatendidos: vacunas, rol de la anemia, gestantes, etc. Nos va a pasar la factura el tema de salud.

No todo el mundo lleva mascarilla en el interior de negocios como los centros comerciales. (Getty Images).

CLÍNICAS

Usted de cierta manera defendió a las clínicas, pero no cuestionó que cobren entre 300 y 400 mil soles por coronavirus. ¿Por qué?

No, no defiendo ni apoyo. Creo que cualquier ciudadano que necesite una cama debería poder usarla sea en el sector público o privado. Los responsables son los que no lograron desarrollar un intercambio verdadero en medio de esta emergencia. Se han tardado más de 100 días en hacer un convenio para 15 camas en Lima y 15 en el Callao; eso es lamentable, parece una burla al país.

El presidente Vizcarra ha declarado que va a emitir una norma para que solo el 28 de julio sea feriado. ¿Es lo recomendable?

Eso no tiene ningún sentido. Eso simplemente funciona para creer que estamos mejor. En realidad yo creo que hay otro tipo de medidas mucho más importantes que deberían implementarse, como los horarios extendidos.

Muchas gracias, doctor Salinas, y ¿para cuándo cree que nos libraremos de este mal?

Tenemos para todo el año todavía. Hasta que no tengamos la vacuna o no tengamos un tratamiento efectivo conviviremos con el virus. Gracias.

