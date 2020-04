Coronavirus | Perú. Adrián Zela salió al frente para aclarar por qué tiene pase de tránsito para andar libremente en cuarentena nacional. Esto tras informe de MagalyTV La Firme', donde señalaron que su argumento no era válido. ¿Qué dijo el jugador al respecto? Mira el video.

“Mi papá es una persona mayor que necesita cuidado. Fue diagnosticado con cáncer. El lunes que acaba de pasar fue llevado de emergencia y la recomendación que me dio el doctor es que lo visite solo si es necesario, porque es una persona vulnerable para ser atacado con el virus. Además de tener las defensas bajas, su cáncer es a la laringe... zona respiratoria, peor aún. Hoy está en la clínica con neumonía”, aclaró Adrián Zela en entrevista con periodista deportivo Jorge Solari.

“Varias amistades me hablaron de este pase. Me mandaron el link, lo leí y cuando vi la opción de ‘asistencias de personas adultas en vulnerabilidad’. Entendí que yo me acogía a ese item”, añadió el defensa de Sport Boys.

SOBRE EL INFORME DE MAGALY MEDINA

"Para lo único que he salido de mi casa es para comprar o manejar para ir a la clínica. En la clínica no he podido darle un abrazo (a mi papá) por seguridad".

“No se comunicó nadie del programa para consultarme nada. Por eso digo que como periodistas están dejando mucho que desear por el tema de investigación”.