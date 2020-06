En el día 89 del estado de emergencia por coronavirus, un grupo de ambulantes llegó hasta el parque zonal Huayna Cápac para realizar una jornada de limpieza para que desde este sábado 13 de junio puedan habilitar el lugar a fin de reiniciar la venta de productos. Esta mañana, el ministro de Defensa, Walter Martos, informó que más de 3.500 vendedores que operaban en diferentes puntos de Lima y La Victoria, serán trasladados al citado espacio ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, de manera temporal.

En imágenes difundidas por Canal N se muestra que los vendedores la separación del espacio que utilizarán. El general EP César Astudillo, comandante General del Ejército, informó que el lugar el albergará a más de 2.000 comerciantes. Indicó que el Ministerio de Salud (Minsa) realizará pruebas de descarte de COVID-19.

Remarcó que los ambulantes ocuparán los espacios del parque zonal de manera temporal hasta que termine el estado de emergencia por coronavirus que va hasta el 30 de junio.

“Esta es una problemática que tenemos que solucionar. Las autoridades de coordinación con los representantes de las ‘ferias mañaneras’ nos hemos puesto de acuerdo ayer para habilitar estos terrenos y puedan hacer su labor de manera normal, pacífica y con seguridad. Este conglomerado de comerciantes son aproximadamente 3 mil. El día de mañana estamos previendo, según los dirigentes, que vengan unos 2.000 a 2.500. Gran parte de ellos son de la Av. Grau. Ahora están haciendo una jornada de esfuerzo para que puedan empezar mañana sus labores", precisó para Canal N.

Florentino León Jara, dirigente de uno de los grupos de vendedores, informó que la atención será a partir de las seis de la mañana. "Los más de 3 mil vendedores de las 'ferias mañaneras’ estamos organizados en nueve asociaciones. Desde las 5 de la mañana estamos aquí realizando estos trabajos [de limpieza]. Hoy no hemos estado en la Av. Grau. [Antes de este traslado], nosotros llegábamos [a la vía pública] a las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. Vendemos pura ropa. Todo lo que es textilería”, explicó.

Una representante de la Municipalidad de Lima Metropolitana informó que los ambulantes interesados en ser trasladados en una de las zonas destinadas para el comercio ambulatorio de forma temporal, pueden acercarse a la Gerencia de Desarrollo Económico para iniciar su empadronamiento.