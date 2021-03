El Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia nacional por 30 días más, por lo que estará vigente desde el jueves 1 hasta el viernes 30 de abril del presente próximo año. Esta medida, establecida por primera vez el 16 de marzo, se toma para mitigar el avance del coronavirus (COVID-19) en el país.

Según el Decreto Supremo 058-2021-PCM, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, durante el periodo mencionado queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional.

El personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas velará por el irrestricto cumplimiento de las disposiciones emitidas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa vigente.

Desde el 29 de marzo rige una nueva clasificación de las provincias de acuerdo al nivel de alerta de contagio del COVID-19, establecido en extremo, muy alto y alto, establecido por el Ejecutivo en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia. Esta clasificación tiene vigencia hasta el 11 de abril.

Una de las novedades es que la Provincia Constitucional del Callao bajó su nivel de alerta de extremo a muy alto, lo que significa que ya no tendrá cuarentena total los domingos. En ese sentido, a partir del lunes 29 de marzo, Lima Metropolitana y Callao estarán juntas en la clasificación de riesgo muy alto frente al coronavirus.

De lunes a domingo las personas de la capital y el Primer Puerto puede transitar con normalidad porque no hay cuarentena. No obstante, el toque de queda se inicia a las 9:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente.

Semana Santa

El Gobierno dispuso una cuarentena general en todo el país para los cuatro días de Semana Santa, del jueves 1 al domingo 4 de abril, para evitar el tránsito de las personas y evitar la propagación de contagios del coronavirus.