Gran alarma ha causado en San Borja el contagio masivo de varios abuelitos y trabajadores de un asilo ilegal, ubicado en la cuadra 1 de la calle Fray Angélico. En el interior de la casa de reposo ‘Años Dorados’ aguadan por ayuda tres adultos mayores que deben ser trasladados inmediatamente a un hospital ya que todos presentan insuficiencia respiratoria y uno dio positivo a coronavirus.

Según un representante del Equipo de Emergencia del Minsa que llegó hasta la zona para practicarles pruebas moleculares a los ancianos, necesitan una ambulancia debidamente equipada para llevar a tres adultos mayores al hospital.

“Tenemos tres asegurados de EsSalud que necesitan ser traslados a un hospital inmediatamente. Ellos necesitan oxígeno, están con saturacion baja”, alertó el médico en un enlace con 90 Mediodía, luego de haber intentado comunicarse con EsSalud sin éxito.

Según el especialista, uno de los tres ancianos que necesitan atención inmediata dio positivo para coronavirus mientras que los otros dos resultaron negativos, pero están en riesgo porque permanecen en un ambiente donde el 50% de las personas dieron positivo a la prueba rápida.

Piden ayuda para tres abuelitos delicados que no pueden moverse de asilo | LATINA | TROME

CONTAGIO MASIVO EN ASILO

El pasado miércoles, un adulto mayor de la casa de reposo ‘Años Dorados’ falleció a consecuencia del coronavirus. Se les practicó pruebas rápidas a las 21 personas que estaban en el lugar, resultado positivos tres trabajadores y siete adultos mayores.

La mañana de este miércoles, uno de los ancianos que había dado negativo a la prueba rápida murió. Su muerte será investigada pero falleció antes de que se le pueda practicar la prueba molecular, mucho más certera que la primera.

Al momento, cuatro de los ancianos que dieron positivo a Covid-19 fueron trasladados a la Villa Panamericana ya que no tenían ninguna discapacidad para desplazarse. Asimismo, los tres trabajadores del asilo ilegal también fueron llevados al recinto sanitario para su atención.

ABUELITOS SIN FAMILIA

Además de los adultos mayores que no pueden ser trasladados sin equipo médico y ambulancia, en el asilo hay cuatro ancianitos cuyas familias no han podido ser ubicadas. Según el representante del Minsa, el Ministerio de la Mujer se está haciendo cargo de los casos y de no encontrar a sus familiares, los llevarán a un albergue.

Cabe indicar que los cuatro abuelitos sin familia dieron negativo a la prueba rápida de coronavirus y no tienen ninguna incapacidad de desplazamiento.

Alarma en asilo de San Borja por abuelito fallecido y otros diez contagiados | LATINA |TROME