Beatriz Mejía, conocida por ser una de las líderes del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’, se hizo viral en las redes sociales la mañana de este jueves 26 de marzo, en el onceavo día de Estado de Emergencia, aislamiento social obligatorio e inmovilización social obligatoria para frenar en avance del coronavirus en el Perú.

La abogada, a través de su columna en el diario Expreso, hizo una referencia indirecta a la actual pandemia que sufre el mundo por la expansión del Covid-19, que ya infectó a 480 personas y mató a otras nueve en el Perú.

“Los virus, las bacterias, los microorganismos que producen enfermedades y muerte pertenecen al ámbito del mal, por tanto, solo te afectarán si te pasas a ese ámbito o estás viviendo ahí por tus decisiones”, dijo Beatriz Mejía en la columna ‘La verdad oculta’.

“¿Te has dado cuenta de que te enfermas cuando estás cansado, estresado, has dejado de alimentarte bien o te has descuidado de ti mismo? Te saliste de las normas naturales del Bien de alimentación, descanso, fe, confianza, y cuidado, y te expusiste a la influencia del ámbito del mal”, agrega el texto.