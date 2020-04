Indignante. Las cámaras de Magaly Medina captaron un episodio de violencia en un condominio de Chorrillos en plena cuarentena decretada para frenar el avance del coronavirus en el Perú. Sin embargo, lo más insólito del caso fue que sus protagonistas son nada menos que miembros de la Policía Nacional del Perú.

Según contaron los vecinos al programa de Magaly, en el departamento 305 de su edificio vive el suboficial de tercera Marco Antonio Merca Pancca, quien el último domingo habría celebrado su cumpleaños número 22 con otros efectivos policiales.

“En este departamento viven 3 o 4 efectivos policiales hombres y dos o tres efectivas. Ayer al parecer les han dado su día de descanso y han estado tomando”, dijo uno de los vecinos.

Según se ve en las imágenes captadas por los propios vecinos, una mujer, que también pertencería a la PNP, salió del departamento hablando incoherencias y amedrentando a las personas. “¡Mis derechos de la PNP! sSi desea usted siga grabando, adelante ¿me entiende? adelante, sígueme”, dice mientras los testigos la graban.

Tras el incidente, los vecinos llamaron a las autoridades, quienes llegaron al departamento y encontraron gran cantidad de cervezas. Sin embargo, lo más impactante de la intervención fue que hallaron a una mujer en evidente estado de ebriedad recostada sobre una casaca de la PNP con las piernas cortadas. “Al parecer ha habido una gresca fuerte adentro, por eso es que hemos escuchado, incluso hay manchas de sangre”, dijo uno de los testigos.

Por si fuera poco, uno de los suboficiales intervenidos reconoció a un colega de su promoción cuando lo detenía. “Promo...”, se le escucha decir como pidiéndole que lo ayude. “Por más que tu seas de mi promoción, a mí me llega altamente... A ti te llega al... la cuarentena, sabes en qué problema estamos y te pones a tomar”, le contesta el efectivo.

Por su parte, las mujeres se mostraron fuera de control y hasta le faltaron el respeto a sus colegas. “Oye caraj... deja de meter la mano, a esa métele la marroca que está que pega y pega”, se le escucha decir a uno de los policías sobre una de las mujeres que lo agrege.

Una vecina, indignada por la actitud de las féminas, le reclamó ya que, según su testimonio, esta no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo. “La vez pasada rogaste lo mismo, me rogaste a mí y a mi esposo. Esta es la segunda vez, traes cualquier gente”, dijo molesta.

“Tenemos miedo de meternos, si a la chica le han cortado las piernas, quizá salen con pistolas y a cualquiera le puede caer un balazo”, dijo otro testigo atemorizado por la situación.

LO DEJAN LIBRE

Tras casi 20 de horas de la intervención, los vecinos del condominio de Chorrillos se mostraron indignados puesto que el suboficial en cuestión volvió a aparecer por el edificio. “Ha habido un pequeño escándalo pero ya se ha solucionado”, dijo a las cámaras de Magaly.

“Usted no nos puede exponer, la chica que esta ahí nos dijo ‘yo tengo Covid, alejate, soy de la policia y no me pueden hacer nada’”, le reclamó un vecino, quien también le pidió que se retire inmediatamente del condominio. “Nos vamos a ir, mañana mismo nos estamos retirando”, conrestó.

Cabe indicar que según el programa de Magaly, en el sistema de denuncias policiales el efectivbo no presenta antecedentes ni registro del incidente que protagonizó ni ningún tipo de denuncia en la comisaría de Mateo Pumacahua.