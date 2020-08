El vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, indicó este viernes que la medida “Quédate en Casa” no funciona debido a que muchas personas viven en un inmueble con pocas comparticiones, lo que provocaría el aumento de contagios por COVID-19.

“Hay mucha gente que no tiene recursos y tienen una casa con uno o dos cuartos con diez personas, eso no funciona, Quédate en Casa es más contagio y eso ha pasado en estudios que se ha hecho en Chiclayo y en otros lugares. La reingeniería de Quédate en Casa debe cambiar para proteger a los ancianos, yo tengo consultas de médicos que me dicen que en su casa hay 8 personas y el diabético, el anciano comiendo juntos y esas cosas mínimas han hecho que muchos hogares de Lima ocasionen el contagio”, declaró en diálogo con Canal N.

Consideró que la mejor medida es que el aislamiento no sea en casa, sino en centros comunales donde pueden guardar una cuarentena sin tener acercamientos con otras personas vulnerables.

“Hay cosas que no se han hecho, los mil médicos, enfermeras que toman muestras a los pacientes que son positivos no debieron aislarse en sus casas, sino en centro locales comunales para que no contagien en su barrio”, detalló.

Por otro lado, sostuvo que el Colegio Médico del Perú (CMP) está proponiendo diversas estrategias como la Teleconsulta para que médicos que están obligados a quedarse en casa por ser vulnerables, atiendan desde sus viviendas a los pacientes COVID-19.

“El tema que hemos sugerido es la Teleconsulta y Telemedicina. En Loreto lograron hacer la telemedicina a miles de pacientes, mientras se ahogaban muchos pacientes… La Teleconsulta y telemedicina debe ser reforzada y el Colegio Médico tiene argumentos técnicos que ha ofrecido al estado para que los médicos que tienen descanso obligado, podamos apoyar desde nuestras casas”, sostuvo.

Sobre la estimación que dio el epidemiólogo del Grupo Prospectiva, César Cárcamo, a un medio local sobre que a fines de este año el 50 % de la ciudadanía estará contagiada, Maguiña indicó que es poco probable que eso ocurra.

“Cuando uno enfrenta una epidemia nueva, el 100% somos susceptible, pero no nos contagiamos todos porque hacemos cuarentena y todo ello, por eso que las cifras mundiales son distintas. En España fue 5% de infectados, Madrid 11%, parís 4% y lo sorprendente de las cifras peruanas, por eso hay que ser cautos, el 70% en Loreto es demasiado alto, Lambayeque 30% y Lima 25%, creo que las técnicas que se han hecho deben ser evaluadas bien, no creo que seamos récord mundial respecto al contagios, no creo que lleguemos al 50% no lo creo, sería un desastre”, comentó.