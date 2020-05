¡Se va! El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, anunció este lunes su retiro del Comité de Expertos que trabaja de la mano con el Ministerio de Salud (Minsa), tras las polémicas declaraciones del ministro Víctor Zamora, quien comentó que todos los profesionales, incluyendo los de salud, desde el punto de vista legal, son igual de ciudadanos que el resto de las personas, por lo que resulta muy difícil decidir cuál de los pacientes graves con coronavirus, es más prioritario ante un eventual traslado a Lima

“Yo estaba en el comité de expertos hasta ayer y comenté que si el ministro no pedía disculpas al gremio médico decidiría retirarme y así lo he hecho porque me siento dolido como médico, por el maltrato a la orden médica y porque no puedo seguir avalando a una persona que nos ha dañado”, explicó en declaraciones a RPP Noticias.

“He decido dar un paso al costado, pero seguiré trabajando para ayudar a que no se muera más gente, es una decisión dura, difícil porque yo soy proactivo, pero viendo la pasividad del ministro al decir que todo está bien, viéndolo desfilar en el mercado en su rol, obviamente, que no ha pasado nada, cuando ha ocurrido algo grave y por lo que debería pedir disculpas por lo menos”, aseveró el médico infectólogo.

El último sábado, el ministro Zamora se refirió a los profesionales de la salud que están contagiados con COVID-19 y se encuentran en las regiones.

“Tenemos algunas limitaciones en lo logístico y ético, nosotros hemos acompañado el esfuerzo del Colegio Médico para trasladar a los profesionales de la salud, pero desde el punto de vista legal, constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros. Entonces, las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno u otro, son muy difíciles de tomar”, aseveró en ‘Exitosa Noticias’.