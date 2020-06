Por: Jimmy Hernández

Las denuncias sobre cobros exorbitantes que realizan conocidas clínicas privadas por atender a pacientes con coronavirus han provocado indignación y rechazo en la población, sobre todo cuando el país se encuentra en ‘Estado de emergencia’ por la pandemia.

Estos lugares cobran unos 10 mil soles por día a los pacientes internados y hay casos de familias que deben más de 400 mil soles.

“No pueden lucrar de esa forma con la vida de las personas. Hay gente que está vendiendo su casa y se queda en la calle para pagar a esas clínicas. Yo he vendido mi carro y sigo debiendo. El presidente Vizcarra debe hacer algo, no es posible que te arruinen la vida, el futuro de tus hijos y el Gobierno no haga nada”, señaló un afectado.

Ante esta grave situación, el jefe de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), Carlos Acosta, informó que las familias pueden denunciar dichos cobros abusivos llamando a la Línea 113.

“En caso se detecten cobros excesivos en alguna clínica privada, pueden denunciarlos a la Línea 113 para que SuSalud inicie una investigación”, indicó.

Señaló que si se descubren este tipo de cobros, las clínicas tendrán que devolver el monto de más.

“Las clínicas informan sobre el costo de sus servicios y el precio de la medicina. Y si hay un exceso, tendrán que devolver el monto a las familias”, agregó.

PROPUESTA

Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), afirmó que el Estado debe emitir una lista de productos de primera necesidad para evitar los cobros excesivos. “Tiene que haber un control de precios tope sobre los servicios que brindan las clínicas. Si reciben a un paciente y no lo reportan para cobrarle lo que quieren, están violando la ley”, enfatizó.