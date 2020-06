Por: Jimmy Hernández

Ante el incremento de cifras de infectados en el país debido a la pandemia, sumado a que la mayoría de hospitales están colapsados, el ministro de Salud, Víctor Zamora , anunció que el Gobierno trabaja para que exista una ‘tarifa social’ en las clínicas privadas con el fin de evitar que sigan cobrando cuantiosos montos a las familias de los pacientes.

“Estamos dialogando para llegar a un acuerdo con las clínicas privadas y tener una tarifa social en los costos de las atenciones de pacientes”, dijo.

Sin embargo, Zamora no dudó en criticar el accionar de algunos locales de salud en esta emergencia. “Hay mucho que reparar en nuestro sistema de Salud, ciertamente algo de eso es evitar que algunos agentes de economía lucren con el dolor y sufrimiento de las personas”, agregó.

De darse dicha iniciativa, evitaría que familias como la de Hinojosa Carvajal, en Independencia, sean víctimas de cobros excesivos. “Mi hermano y mi madre se contagiaron, y no tuvimos otra opción que llevarlos a una clínica porque los hospitales están colapsados. La boleta sale 108 mil soles por 50 días”, contó Doris.

Indicó que ha vendido objetos personales como ropa y zapatillas para pagar la deuda, pero no le alcanza. “Somos humildes, mi madre no tiene seguro y mi hermano no tiene trabajo estable, es imposible pagar esa cantidad”, indicó.

Otros enfermos tienen deudas que se acercan al medio millón de soles, por lo que sus familias terminan arruinadas.

CIFRAS AUMENTAN

En el día 98 de la ‘Emergencia nacional’, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que la cifra de personas infectadas ascendió a 254 mil 936, mientras que la de fallecidos totaliza 8 mil 45. El reporte indica, además, que en las últimas 24 horas se diagnosticaron 3 mil 598 casos nuevos y ocurrieron 184 decesos.

Asimismo, hasta la fecha 10 mil 577 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales mil 137 están en las Unidades de Cuidados Intensivos.