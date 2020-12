El integrante del Comando Vacuna Jaime Reusche manifestó en una entrevista epara Cuarto Poder que hasta el momento el gobierno del Perú no tiene nada concreto sobre la adquisición de las ansiadas vacunas contra el coronavirus, además, descartó la pronta llegada de unas 50 mil dosis, como lo había anunciado el expresidente Martín Vizcarra.

Al ser consultado sobre la posibilidad concreta de la llegada de la vacuna al Perú, Reusche afirmó que que ‘no hay nada concreto sobre la vacuna’. “Hace dos semanas dije que el gobierno no había hecho nada acerca de (la vacuna de) Pfizer, informé que no se había entregado el dinero y no teníamos nada”, manifestó.

Según explicó, desde un primer momento no hubo una buena coordinación con las máximas autoridades de salud en el país de ese momento como los exministros Víctor Zamora y la actual titular del sector, Pilar Mazzetti.

“Tuvimos una reunión breve en zoom con el ministro Zamora y con su equipo, a los 10 minutos se paró y se fue. Dijo que estaba ocupado, que tenia que ver otras cosas. Después nunca nos hemos reunido con el Ministerio de Salud. Con la ministra Mazzetti, nunca nos ha recibido”, reveló.

Reusche recordó que el expresidente Vizcarra presentó un cuadro en el que indicaba que entre el último trimestre de este año y el primer semestre del 2021 se iban a vacunar a unos 24 millones de peruanos. Para él, lo primero es ‘firmar los contratos y pagar’.

“EL CONGRESO ALGO DE CULPA PUEDE TENER; PERO NO LA RESPONSABILIDAD PRINCIPAL”

También descartó que el Congreso tenga la principal responsabilidad que se hayan frustrado la adquisición de las vacunas, como lo dijo hace unos días Vizcarra. “El Congreso algo de culpa podrá tener; pero ni de lejos la responsabilidad la responsabilidad que tienen el expresidente y sus funcionarios”, opinó.

Finalmente le pidió al actual presidente Francisco Sagasti coordinar la compra de vacunas con los CEOS de los laboratorios. “Es importante que el se dedique a esto como primera prioridad. Podría traer (dosis) hasta cubrir a 23 millones de peruanos en los primeros dos trimestres hasta junio y que antes de junio se haya vacunado al 70% de la población”, finalizó.

