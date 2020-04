Coronavirus Perú | Últimas noticias | Agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron el último martes a dos hombres que realizaban el descarte de COVID-19 con pruebas rápidas sin contar con autorización para ejercer la profesión médica.

Según América Noticias, los sujetos identificados como Jhonatan Pineda, de nacionalidad venezolana, quien indicó ser auxiliar de enfermería, y Julio Tasayco Bellidos, quien sostuvo ser médico radiólogo, fueron intervenidos a la altura de la cuadra 42 de la Av. Túpac Amaru, en Comas.

Durante su detención se les incautó 25 pruebas rápidas de descarte de COVID-19, guantes, jeringas y otros instrumentos médicos que transportaban en un vehículo.

#Comas l Agentes de la Diviac de la @PoliciaPeru detuvieron a un ciudadano venezolano y otro peruano a quienes se les incautó 25 pruebas rápidas de descarte de COVID-19, así como accesorios médicos sin contar con autorización para ejercer la profesión médica. #LaPNPnoSeDetiene pic.twitter.com/QTekevgpfO — mininterperu (@MininterPeru) April 21, 2020

“No han seguido los protocolos, no sabemos si los implementos están debidamente estirilizados o no. (Ellos) también estaban ejerciendo ilegalmente la profesión porque uno refiere ser enfermero y otro médico, pese a eso no se han seguido protocolos y no están autorizados”, detalló un agente PNP al matinal.

Por otro lado -según el referido medio- los sujetos señalaron trabajar para una empresa que ofrece realizar pruebas rápidas de coronavirus a domicilio. Además, aseguraron estar bajo la supervisión de un médico de nacionalidad venezolana

Ambos sujetos quedaron a disposición de la Depincri Comas para las investigaciones correspondientes.

Un venezolano y un peruano fueron capturados por la Policía. (América Noticias)