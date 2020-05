¡EL COLMO! Efectivos de la comisaría de Santa Elizabeth intervinieron a ocho personas, entre las cuales estaba el comisario de Canto Rey, por participar de una reunión de cumpleaños en un local privado ubicado en la cuadra 6 de la avenida El Sol, en San Juan de Lurigancho, en pleno toque de queda decretado para frenar el avance del coronavirus en el Perú.

Según informó América Noticias, se detuvieron a seis policías, algunos de los cuales estaban en horario de trabajo. El comisario fue identificado como Pablo Vega Tafur y junto a él y los efectivos, fueron intervenidas otras dos personas.

En imágenes difundidas por el matinal se observa que en el lugar había varias cajas de cerveza, botellas de licor, dos ollas con comida, una licuadora y una torta con el mensaje “Feliz cumpleaños, Pablito”.

La suboficial técnica de segunda PNP Iraida Zamora Nicasio, una de las intervenidas, amenazó con denunciar al comisario de Santa Elizabeth y señaló que la intervención habría sido por una “venganza contra ella”, según el noticiero.

Agentes de Inspectoría de la Policía Nacional llegaron hasta la sede policial para participar de las diligencias y dispusieron la detención de los seis miembros de la institución policial. Los detenidos serán denunciados por violación de medidas sanitarias e incumplimiento de deberes pues más de uno se encontraban en horario de trabajo.

Todos fueron sometidos a exámenes del médico legista y dosaje etílico. Quedaron bajo custodia de la Depincri de San Juan de Lurigancho.

Como se recuerda, las reuniones sociales no están prohibidas siempre que se realicen dentro de la vivienda y con miembros de la familia. No está prohibido el consumo de alcohol, según informó la Policía hace unas semanas. No obstante, se debe respetar la tranquilidad de los vecinos y la distancia social.

En el caso particular de intervención de comisario, fue detenido junto a sus acompañantes por incumplir la orden de inmovilización, al celebrar sus cumpleaños en un local distinto a su vivienda y con personas que no formaban parte de su núcleo familiar. La PNP investiga si los agentes intervenidos, además, estaban en horario de trabajo.

