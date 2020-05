La viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Ángela Acevedo, informó que a la fecha 476 miembros de la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo, en el Rímac, han dado positivo al nuevo coronavirus (COVID-19) y tres han fallecido por esta enfermedad.

En diálogo con este Diario, la funcionaria detalló que el estado de salud de aproximadamente 20 miembros de la comunidad es delicado y están siendo monitoreados por personal de salud. Asimismo, indicó que tras el resultado de las pruebas realizadas el pasado 12 de mayo se planteó que algunos de los residentes sean trasladados hasta el centro de aislamiento temporal de la Villa Panamericana, pero la dirigencia de la comunidad prefirió que no se concrete el cambio de lugar.

Respecto a las víctimas, Acevedo indicó que eran tres hombres quienes perdieron la vida el último fin de semana. Uno de ellos había llegado al lugar pocos días atrás y que los otros dos eran residentes permanentes de la zona de Cantagallo.

“El fin de semana ocurrió el fallecimiento de tres personas de la comunidad. Tras ello se coordinó para que el martes 12 se hagan más de 500 pruebas de las cuales fueron positivas 476. Además, ingresaron 15 equipos del Minsa para ver los casos más graves […] Aproximadamente 20 están en la situación más riesgosa y se les está haciendo el monitoreo”, contó.

La representante del Ministerio de Cultura señaló que tras el proceso de toma de muestras, actividad que fue encabezada por Pilar Mazzetti, jefa del Comando Nacional de Operaciones Covid-19, un equipo de respuesta rápida de la Diris Lima Norte están brindando atención a las familias de la comunidad shipibo-conibo.

Asimismo, afirmó que se viene coordinando toda acción con los líderes de la comunidad para que se proceda con un plan en la entrega de ayuda humanitaria como de medicinas. “Hace semanas venimos apoyando y se viene coordinando con la Municipalidad de Lima y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para llevar víveres. Se han llevado más de 500 canastas. En esta oportunidad se llevaron mascarillas y se coordinó el tema de agua y baños públicos portátiles”, acotó.

Tras los resultados de las pruebas de descarte de COVID-19, personal de las Fuerzas Armadas procedió con la instalación de rejas el último miércoles para cercar la zona y supervisar el movimiento de los miembros de la comunidad. El mayor PNP Edgar Torres, comisario de Piedra Liza, dijo que unos 15 agentes de la Policía Nacional resguardan el lugar y reciben apoyo de miembros del Ejército del Perú.

Por su parte, Vladimir Inuma, dirigente de la comunidad shipibo- conibo, lamentó el fallecimiento de los miembros de la comunidad y pidió mayor apoyo de las autoridades debido a que no cuentan con los servicios de agua y desagüe. Contó que su esposa fue diagnosticada con el virus y que él hasta el momento no se ha hecho la prueba de descarte.

El vocero resaltó la presencia del Ministerio de Cultura y otros sectores que vienen apoyándolos con víveres. No obstante, propuso concretar un plan que evitar más contagios y también que la entrega de esta ayuda sea casa por casa.

“Nosotros no solo estamos enfrentando a esta pandemia invisible con medicamentos académicos, sino también con nuestras plantas medicinales y eso los del Minsa no nos van a traer. Pido apoyo al Estado. Es lamentable lo que está pasando en la comunidad. Es lamentable ver a nuestros hermanos morir en nuestros brazos. No estaríamos pasando por esto si hubieran cumplido con nosotros. Estamos enfrentando esto sin agua y desagüe”, refirió.

Paul Chata Bejar, director general de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, informó que son 10 módulos temporales de servicios higiénicos los que permanecen en la zona y se coordinó con la Municipalidad del Rímac para que contenedores de basura realicen el recojo de residuos que se están acumulando y se ejecuten los trabajos de fumigación en las viviendas este viernes 15.

“Las dinámicas de los pueblos indígenas son totalmente diferentes como nosotros. Ellos buscan tener contacto y eso tenemos que respetar. Se está coordinando con todos los actores. Ahora Cultura elabora spots a través de cualquier medio para que los líderes puedan replicar esta información a las familias y así puedan conocer qué es el coronavirus”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Puente Piedra: PNP desmantela organización criminal

Puente Piedra: PNP desmantela organización criminal