Sobre si una posible inmovilización absoluta los domingos y un toque de queda con horario más temprano podrían afectar la reactivación económica, la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, indicó que esta medida no sería una buena opción porque incrementaría más aglomeración de personas en la calle.

En ese sentido, refirió que estas posibles opciones provocarían más contagios del nuevo coronavirus (COVID-19) entre las personas. Además, agregó que esas medidas “se ha demostrado que ya ha fracasado” y no habría obtenido los resultados deseados.

“Lo principal no es seguir restringiendo por ejemplo los horarios porque ya ha quedado demostrado que cuando hubo el toque de queda los domingos, lo que se generaba era mayor afluencia de gente el sábado que es el día que normalmente tiene libre la mayor parte de los trabajadores y se generaban mayores aglomeraciones en los mercados y mayor nivel de contagio”, declaró en diálogo con RPP TV.

“(Esa medida) no ha funcionado y ojalá que no sea una medida que se vuelva a tomar porque ya ha fracasado en los intentos anteriores […] Lo que se va a generar, si se impide que la gente salga los domingos, es generar que los sábados haya mayor congregación y esto no va a lograr a reducir los contagios”, agregó.

Por ello, agregó que es necesario que las personas sigan guardando las medidas de bioseguridad como el uso correcto de mascarillas, guardar el distanciamiento social y el lavado de manos.

“Lo que necesitamos es que la población entienda que tiene que cuidarse y tienen que cuidar a las personas que están a su alrededor, no se debe bajar la guardia, se deben cumplir las medidas”, acotó.

Interpelación a la ministra de Economía

Sobre la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, María Isabel León, exhortó a los integrantes del parlamento a continuar con el diálogo. Añadió que Alva está haciendo un buen trabajo en lo que va de la pandemia.

“La interpelación es un derecho por parte del Congreso de acuerdo con la Constitución y lo que sí exhortamos a los poderes del Estado es que guarden los espacios para el diálogo directo y el consenso”, comentó.

“La ministra de Economía está haciendo un gran trabajo en una coyuntura muy difícil y hay que entender que las cosas no son sencillas y muchas veces no puede ser que sea simpática para muchas personas, pero se está haciendo el esfuerzo desde el Estado para atender a las personas vulnerables a través de los bonos, como también las líneas de financiamiento a todas las empresas, y creo que haríamos mal en generar más inestabilidad”, finalizó.