Aislado lejos de su familia. El congresista Aron Espinoza de Podemos Perú se quebró en un enlace en vivo con ATV Noticias, en el que contó cómo pasa su cuarentena tras haber dado positivo para coronavirus. Se trata de uno de los nueve parlamentarios que contrajeron el Covid-19.

“Saludar a todos los peruanos que hoy están sufriendo de esta enfermedad. No es fácil estar aislado, lejos de tu familia, ser un apestoso porque la poblacion te tilda de apestoso, como un leproso, como si fueras a contagiar con solo mirar”, dijo con la voz entrecortada.

En ese sentido, contó que muchas personas le escriben para que tranquilice a la población. “La gente está arlamada, piensan que con solo mirarte a 20 metros te contagias. No señores. Si nosotros tomamos todas las medidas de precaución, si nos quedamos en casa, si usamos guantes y mascarillas y nos lavamos las manos, si tomamos todas las medidas sanitarias, no te vas a contagiar. El coronavirus no distingue clases sociales, ni credo, le da al hombre más rico como al más pobre”, agregó el congresista.

Arón Espinoza comentó que cree que contrajo el Covid-19 mientras cumplía su trabajo de representación y en sus múltiples visitas a los hospitales de Lima Este. Asimismo, aseguró que trabajó con una empresa de fumigación para desinfectar varias comisarías.

Además, contó que le realizaron la prueba rápida de descarte y dio negativo, pero luego le realizaron la molecular y el resultado fue positivo. Tras enterarse de la noticia, decidió apartarse de su familia y se fue a pasar la cuarentena a un departamento solo. Narra que su hija, quien trabaja en el sector salud, antes de ir a trabajar le deja sus alimentos y lo atiende.

“Le pido a la poblacion que respetemos las medias sanitarias, que respetomos el aislamiento, que no hagamos burla ni discriminacion de los peruanos que sufrimos esta enfermedad, no es fácil”, indicó.

Congresista Arón Espinoza de Podemos Perú se quiebra desde su cuarentena | ATV | TROME