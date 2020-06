Por: Isabel Medina

Cuide su vida y la de los demás. La reactivación económica que desde hoy se autoriza para más sectores, traerá mayor desplazamiento de gente en las calles, mercados, transporte y otros. Pero nada deberá hacerse como antes, pues aumenta el peligro de contagio del Covid-19 .

El médico Ernesto Gozzer, epidemiólogo y exjefe del Instituto Nacional de Salud, remarcó que todavía no hemos controlado la pandemia, por lo que las medidas de prevención ‘no deben relajarse’.

Consideró que las personas que no tengan necesidad de salir, no lo hagan. Dijo que el efecto del mayor desplazamiento de la gente se verá en dos o tres semanas. “Todavía no se puede medir si se mantiene la cifra de contagios o aumenta”.

A su vez, la doctora Patricia García, del Comité de Expertos Covid-19 del Ministerio de Salud, pidió seguir respetando las medidas de prevención. De lo contrario, ‘habría un aumento de casos que podría ser catastrófico para el Perú’.

‘NORMALIDAD DISTINTA’

“Entramos a una normalidad distinta. Hay que ser responsables, saber cuidarse y elegir bien las actividades. Si tienen que salir, que sea solo para lo estrictamente básico, como comprar medicinas, alimentos o ir al trabajo que ya está autorizado, y regresar. Eviten cualquier lugar donde haya mucha gente, porque es realmente riesgoso”.

Añadió que la socialización, los grandes grupos, celebrar fiestas no va a poder darse por lo menos hasta que exista la vacuna.