El coronavirus avanza en el Perú, pues ayer ya eran 7 los contagiados. En Lima, la familia con cinco enfermos en cuarentena tuvo que reclamar la presencia de médicos, un amigo de dicha casa también se ha infectado y hay otro caso en Arequipa.

“Estamos todos aislados en nuestro domicilio. El menor está como si no tuviera nada, mi suegra sí tiene un poco de fiebre. Tratamos de tener el mínimo contacto entre nosotros, cada uno tiene mascarillas, platos y cubiertos por separado y nos saludamos a distancia. Al momento, hay cinco personas con coronavirus en mi casa: mis dos hijos, mi sobrino, mi cuñado y mi suegra”, contó el padre del niño diagnosticado con coronavirus y tío del ‘paciente cero’ (primer caso detectado).

Además, denunció que “nosotros realmente no estamos monitoreados las 24 horas. Ayer (sábado) solicitamos médicos del Ministerio de Salud (Minsa) y después de muchas llamadas y varias horas recién se han apersonado para atender a uno de mis familiares”.

EN CUARENTENA

“La cuarentena para el coronavirus es de catorce días, porque es el tiempo en el cual se manifiestan los síntomas”, indicó Omar Trujillo, jefe del Instituto Nacional de Salud.

El médico Ángel Gonzales, quien lidera la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, precisó que en casa, el afectado por el virus Covid-19 debe estar en una habitación ventilada, con mascarilla, hidratado, no salir a la calle, no recibir visitas y evitar contacto con animales.

A su vez, María Gracia Pereda, médico de Mapfre, remarcó que “el 80% de afectados se recupera de la enfermedad sin necesidad de tratamiento especial y existe un porcentaje importante de personas que se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma”.

Se ha informado que la incidencia en menores es baja, pero el foco de atención también apunta a colegios por la alta concentración de personas y carencia muchas veces de agua y jabón. El próximo lunes 16 inicia el año escolar para millones de alumnos.

Una joven denunció en las redes sociales que la Clínica Delgado cobra 1700 soles por un ‘descarte’ de coronavirus, lo cual causó indignación y fue calificado como ‘negociazo’.

“A mi hija la retiran de la universidad porque está resfriada y le dicen que debe ir a la clínica para hacerse un descarte del coronavirus y hasta que no traiga un documento que indique que no tiene la enfermedad no podrá ingresar”, anotó la mamá en Facebook.

EN EL MUNDO

El virus está en más de 100 países, ha contagiado a más de 105 mil y causado cerca de 3 mil 600 muertes.

En Italia, donde los muertos ya suman 366, se dispuso el aislamiento de más de 15 millones de personas, pues se prohibió la entrada y salida de Lombardía y otras 14 provincias.

SEPA QUE...

Un paciente está en Arequipa, otros cinco son el primer paciente detectado en Lima y de sus cuatro familiares. El séptimo es un amigo cercano de dicha familia.

La cobertura del SIS alcanza a los afectados por el virus.

Se refuerzan campañas de lavado de manos. Ayer hubo en estación Naranjal del Metropolitano.

En penales de Lima y Callao, el INPE dispuso restringir por 30 días el ingreso de visitas de alto riesgo (niños, gestantes, mayores de 65 años, que tengan proceso gripal o reciente llegada del extranjero).

El tema coronavirus es de alto impacto en redes. Según Millenium Group, no solo por preocupados, sino gran parte comparando otras enfermedades como tuberculosis y dengue.

ATENTO A LOS SÍNTOMAS