El presidente de la República, Martín Vizcarra, se dirigirá nuevamente al pueblo peruano para dar un balance de lo que fue el primer día de la segunda etapa de la cuarentena en el país y sobre el comportamiento de las regiones ante el nuevo horario de la inmovilización social obligatoria. Desde el mediodía, el mandatario junto a sus ministros de Estado se pronunciarán además de otros temas de coyuntura como el retiro del fondo de las AFP, el bono de 380 soles, entre otros.

Asimismo, Vizcarra comunicará el nuevo número de casos por coronavirus en el Perú, que ayer sobrepasó los mil casos y más de un centenar de pacientes con el COVID-19 que se mantienen internados en diferentes hospitales de nuestro país.

Precisamente, ayer indicó que el lunes 6 de abril se iniciarán las clases a nivel nacional, pero de manera virtual a través de la plataforma ‘Aprende en casa’, en los colegios públicos y privados.

“Tenemos que asumir retos. Por este problema no podemos dejar de lado la educación. Seguramente habrá problemas en el inicio de estas clases virtuales, pero es voluntad del Gobierno que nuestros niños y jóvenes ya inicien las clases”, indicó.

Sube a 1065 el número de infectados con coronavirus en Perú | TROME

PROYECCIONES

Agregó que ‘habrá un antes y un después’ en el país luego de levantarse la cuarentena y se espera que al 12 de abril, día en que vence la ampliación de la inmovilización social obligatoria, el Estado confirme que los casos de Covid-19 están controlados.

“La vida no será igual no solo para los peruanos, sino también para todo el mundo después de que logremos vencer al coronavirus. El proceso a la normalidad será gradual, cuando lleguemos al 12 de abril no piensen que al día siguiente no habrá policías y militares en las calles o que todos volverán al trabajo, eso será un proceso que irá de a pocos”, agregó.

Coronavirus en el Perú: Inicio de clases

14 MIL PRUEBAS

De otro lado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que se elevó a 30 la cifra de fallecidos por coronavirus. Ayer se registró la muerte de seis personas, cinco hombres de 66, 60, 53, 46 y 26 años, y de una mujer, de 74. Además, tras realizar más de 14 mil pruebas de diagnóstico de Covid-19, en el país hay 1,065 infectados con dicha enfermedad. De ellos, 190 están hospitalizados y 57 en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Los casos positivos se duplican a razón de cada cinco días, hay más de mil infectados, mientras que hace cinco días había 500. La buena noticia es que alrededor de 400 personas ya han sido dadas de alta por haber superado la enfermedad”, agregó el mandatario, quien ayer no usó mascarilla protectora, luego de la precisión hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

36 MIL DENUNCIADOS

Pese a la ampliación del aislamiento obligatorio, en Lima y el interior del país siguen las detenciones de personas infractoras. Sus casos pasarán a la Fiscalía para una posible denuncia.

“Ayer (lunes) se detuvieron a tres mil y eso suma, a la fecha, 36 mil peruanos que han sido detenidos desde que se inició la cuarentena. Son irresponsables y ponen en riesgo no solo a la población sana, sino a sus propias familias. Esta situación es alarmante y ya el Ministerio Público tomará cartas en el asunto con estas personas”, indicó el presidente Martín Vizcarra.

Asimismo, el mandatario indicó que en las regiones de Piura y Loreto se reporta el más alto índice de detenidos, después de Lima. “Nos alegra que en La Libertad la cantidad de detenidos se redujo, pero lamentablemente en Piura y Loreto la cosa no cambia”, añadió.

Martín Vizcarra informó cuántos detenidos hay por no respetar el Estado de Emergencia. (América TV)

NUEVOS HORARIOS DE BANCOS

Ante el cambio en las horas del toque de queda, los bancos también modificaron sus horarios de atención: BBVA, Banco de Crédito, Scotiabank e Interbank trabajarán de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que el Banco de la Nación lo hará de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

De otro lado, apartir de hoy los clientes podrán reprogramar sus deudas con cero intereses en algunos bancos de Lima y provincias.