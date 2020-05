El presidente Martín Vizcarra anunció este viernes 22 de mayo, en el día 68 de la cuarentena que en primera instancia terminaría el 24 de mayo, que amplió el estado de emergencia hasta el próximo 30 de junio, dada la situación actual de la propagación y devastación del coronavirus en el Perú.

“Va haber una ampliación del estado de emergencia porque hay justificación para no bajar la guardia, pero tenemos que hacerlo con una visión mas amplia, con un concepto mas integral. No solo es ‘no salgas de tu casa’, si no que queremos encontrar un equilibrio”, dijo el mandatario.

“Este decreto es más extenso y cuando mañana sea publicado van a ver que no es solo una prórroga, sino es que mas integral y busca el equilibrio en varios aspectos”, dijo antes de anunciar que sería hasta el martes 30 de junio.

Entre las nuevas medidas dispuestas para este reciente decreto de estado de emergencia está la ampliación del toque de queda, que ahora será desde las nueve de la noche hasta las cuatro de la madrugada. Asimismo, se mantienen las normas del uso obligatorio de mascarillas en la vía pública, el uso de agua y jabón en espacios públicos, aplicación de pruebas de coronavirus entre la ciudadanía, duplicar las camas de hospitalización y UCI, entre otras.

Además, la nueva cuarentena viene junto con la segunda fase de la reactivación de la economía, que permitirá, por ejemplo, que las apps de delivery vuelvan a funcionar a partir del lunes 25 de mayo.

CIFRAS ACTUALIZADAS

El Ministerio de Salud informó este viernes que se elevó a 111.698 el número de contagiados con coronavirus en el Perú. Hasta ayer eran 108.769 infectados, lo que quiere decir que en las últimas 24 horas se reportaron 2.929 nuevos casos.

Asimismo, el Minsa indicó que a la fecha hay 7.545 pacientes positivos internados en los diferentes hospitales dispuestos a nivel nacional recibiendo atención médica. De ellos, 901 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.