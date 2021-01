PIDEN AYUDA. A un día del retorno a la cuarentena total, la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, Fortunata Palomino, pidió apoyo a las autoridades para que puedan abastecerse de víveres o tener un presupuesto para continuar llevando alimento a 120 mil familias en situación vulnerable.

En declaraciones concedidas a Canal N, hizo un llamado al presidente Francisco Sagasti, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y alcaldes de los distritos de la capital para que puedan atender la demanda. Recordó que las ollas comunes son la única fuente de comida para muchas peruanas y peruanos.

“A 72 días de un confinamiento no contamos con el apoyo como es el Presidente de la República y autoridades locales. Hoy, en Carabayllo están terminando la tercera remesa de Qali Warma que fue reasignado el expresidente Vizcarra, pero los otros almacenes [de otras ollas comunes] están vacíos, ya no tienen nada. Nuevamente, nos agarran desabastecidos con la preocupación de qué van a comer estas familias”, señaló Fortunata.

“A nivel de Lima Metropolitana existen 1.200 ollas comunes que abastecen a 120 mil familias. Estas no cuentan con agua y víveres. Pedimos al señor presidente y a titular del Midis a que den una mirada a las zonas periféricas empobrecidas de todos los distritos de la capital porque no tienen nada que comer. No tienen víveres ni presupuesto”, refirió.

Al ser consultada sobre qué pasaría si las autoridades no atienden a su llamado a dos días de iniciar la cuarentena total en Lima respondió: “Saldremos a los mercados y avenidas a seguir luchando. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Aumentarán [más casos de personas que recurran a las ollas comunes] porque hay muchos que viven del día día”, explicó.

Ejecutivo impulsará entrega de canastas alimentarias

El Gobierno activará una ruta de colaboración con los gobiernos locales para proveer canastas alimentarias a la población más vulnerable frente a la segunda ola de la pandemia del covid-19, con especial atención en las ollas comunes y comedores populares.