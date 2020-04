La Defensoría del Pueblo saludó la decisión anunciada por el presidente Martín Vizcarra, el último viernes, de eliminar la restricción de tránsito de hombres y mujeres en días intercalados que tenía como finalidad reducir la concentración de personas para evitar que contraigan el coronavirus (COVID-19).

A través de su cuenta de Twitter, la Defensoría del Pueblo destacó esta decisión. “Destacamos decisión de autoridades de suspender restricciones de circulación por género durante el estado de emergencia para evitar propagación de coronavirus”, se lee.

El último viernes, el presidente Martín Vizcarra anunció -en conferencia de prensa desde Tumbes- que la eliminación de la restricción para transitar en días intercalados entre hombres y mujeres entrará en vigencia desde este sábado 11 de abril.

El presidente Martín Vizcarra explicó que se decidió eliminar la salida intercalada entre hombres y mujeres porque no contribuía al distanciamiento social para reducir el riesgo de contagio de coronavirus a nivel nacional.

“Se toman medidas en función del objetivo que queremos alcanzar, que haya distanciamiento social, que no haya aglomeraciones y que, de esta forma, podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse. Cuando tomamos una medida que no logra ese objetivo necesariamente, no tiene sentido sostenerla y mantenerla”, manifestó.

Días atrás, el mandatario instó a la población a salir “solo en caso de emergencia o urgencia". Vizcarra también aseguró “que el secreto para vencer este virus es no movilizarse”.