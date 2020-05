El Ejecutivo dispuso que desde este lunes 11 de mayo las personas utilicen obligatoriamente guantes para ingresar a los bancos y mercados. Esta medida se da en el marco del estado de emergencia nacional decretado para frenar el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) que regirá hasta el próximo 24 de mayo.

A través del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, se establece que los bancos y otras entidades financieras no deberán permitir un aforo mayor del 50%. Además, será obligatorio -para el ingreso- una desinfección previa y el uso obligatorio de guantes y mascarillas, así como mantener una distancia social no menor de 2 metros.

“La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones – SBS podrá dictar las medidas complementarias que correspondan para el cumplimiento del presente artículo”, detalla la norma.

Asimismo, el aforo de los mercados, supermercados, establecimientos comerciales minoristas de alimentación y otros centros de venta de alimentos no preparados, tampoco debe ser mayor al 50%.

“Además, se exige para el ingreso, desinfección previa y el uso obligatorio de guantes y mascarillas, así como mantener una distancia social no menor de dos metros. El Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio de la Producción, dentro del ámbito de sus competencias, dictan las medidas complementarias que correspondan para el cumplimiento del presente artículo”, precisa la norma.

La Autoridad Sanitaria y los Gobiernos Locales, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en el ámbito de sus competencias, ejercerán la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo.

El Poder Ejecutivo dispuso la extensión del estado de emergencia nacional hasta el día domingo 24 de mayo del 2020. Este rige en el país desde el pasado 16 de marzo. La medida implica el aislamiento y la inmovilización obligatorias a fin de prevenir la propagación del COVID-19.

En conferencia de prensa, el último jueves, el presidente Martín Vizcarra indicó que a la fecha "hay más de 2 mil mercados, de los cuales 380 tienen que ser intervenidos para reducir los contagios de COVID-19.

“Hemos identificado 36 mercados críticos en las principales regiones del país que son centros de alto contagio. Tenemos que hacer una intervención fuerte", señaló.

En tanto, el ministro de Salud, Víctor Zamora, manifestó días anteriores que "ya no podemos tener mercados donde la gente se apelotona, donde la distancia social no está garantizada, donde no se toma la temperatura, donde no se ingresa con mascarilla, donde no hay un lugar para lavarse las manos, donde no se usa los guantes. Esos mercados ya no pueden seguir operando en el futuro”.