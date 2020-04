Coronavirus Perú | Últimas Noticias | El destacado médico Elmer Huertas se pronunció sobre el video viral de un químico farmacéutico que asegura que con gárgaras de sal los peruanos podemos combatir al coronavirus. Para el Dr. Huerta los conocimientos de química del autor del video viral, ‘son muy malos’.

Fue a través de su programa ‘Todo sobre el coronavirus’ de RPP, que el doctor Huerta se pronunció sobre la propuesta de las gárgaras de sal, que lanzó el químico farmacéutico peruano Juan Panay en las redes sociales.

“En los medios sociales, uno pone cualquier cosa y todos lo comparten y se dispersa. Hay una (teoría) que ha salido de un químico farmacéutico peruano que habla y dice ‘Mira en la sal no más, la sal es la que te va a cambiar, le pido al presidente .... Le pido al presidente, en siete días podemos destruir completamente al virus sí todos hacemos gárgaras de sal’. Pues no tiene fundamento”, afirmó Elmer Huerta.

SUS CONOCIMIENTOS SON MUY MALOS

Para el dr. Huerta los conocimientos de química del químicofarmacéutico Juan Panay no son los mejores. “La verdad que sus conocimientos de química son muy malos. Él dice en su primer video, la sal lo que hace es poner en salmuera a la garganta y en la salmuera no crece nada y el virus se va a morir’, ya para el segundo, trata de ser más científico y dice ‘lo que hace la sal es cambiarle el PH y vuelve alcalina a la garganta’. Ahí es que yo digo que sus conocimientos de química no son los mejores”, manifestó el médico.

Según Elmer Huerta la sal no cambia el estado de alcalinidad de un líquido. “Es bien sabido que sal común no cambia el estado de acidez o alcalinidad de un liquido. no lo cambia, es neutral. Entonces ta mal pues”añadió.

NADA DE GÁRGARAS

El dr. Elmer Huerta finalizó su recomendación indicando que ninguna de estas gárgaras recomendadas en redes sociales sirve para afrontar el coronavirus. “Ni las gárgaras de sal, ni las de limón, ni las de bicarbonato van a ayudar”, manifestó.

Recordemos que el químico farmacéutico Juan Panay grabó dos videos en los que recomienda usar la sal para enfrentar el coronavirus en el Perú. Estos dos videos se volvieron virales en redes sociales, principalmente en Facebook.