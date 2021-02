La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, brindará una conferencia de prensa este miércoles para informar sobre los avances en la gestión del Poder Ejecutivo frente a la situación sanitaria que atraviesa el país por la segunda ola del COVID-19.

La conferencia de prensa se llevará a cabo en la Sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, y se tiene programado que inicie a las 5:00 p.m. Más temprano, el mandatario lideró la sesión del Consejo de Ministros.

Como se conoce, la PCM debe anunciar si se prolonga o no la cuarentena estricta en las regiones del país calificadas en el nivel de alerta extremo por coronavirus. Vale recordar que esta medida dispuesta por el Gobierno comenzó a regir este 31 de enero y estaba programada hasta el 14 de febrero.

Desde que empezó la cuarentena focalizada, el 31 de enero, en el país se ha intervenido 900 fiestas COVID y a 73.436 personas por infringir las normas dispuestas por el Gobierno, informó el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, el pasado lunes 8 de febrero.

En conferencia de prensa señaló que se han aplicado 37,000 multas a personas infractoras a escala nacional por transitar sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, salir sin justificación durante el aislamiento social, no usar mascarilla, no portar DNI, entre otras.

Detalló que La Libertad, Piura y Arequipa han sido las regiones con mayor número de fiestas COVID intervenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) con 168, 118 y 82, respectivamente. Solo en Lima hubo 46 intervenciones en este mes.

Neyra refirió que las regiones con más intervenciones han sido Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Cusco y Lima; mientras que las que tuvieron un reducido número fueron Pasco, con 17 personas intervenidas en las últimas 24 horas, y Moquegua, con 46.

Transporte

El ministro de Cultura también informó que el movimiento en el Metropolitano, entre el lunes y el sábado prepandemia, era un millón 297.000 usuarios, mientras que tras la implementación de la cuarentena la cifra se redujo en la última semana a 825,769 personas (-36 %).

En la Línea 1 del Metro, en tanto, la reducción ha sido del 37 % al bajar de un millón 383.000 pasajeros a 867.769 personas en una semana.

Respecto al incremento de la demanda de oxígeno en los últimos días, dijo que se han hecho distintos acercamientos y aproximaciones a empresas privadas e instituciones para lograr aumentar el flujo del insumo, en especial en las regiones en alerta extrema. En esa línea, afirmó que se trabaja en el destrabe en el desaduanaje de plantas importadas por la empresa privada en los últimos días.

Este lunes, el Ministerio de Salud (Minsa) inició la distribución de las vacunas de Sinopharm desde el local del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) hasta las Direcciones de Redes Integradas de Salud Lima y también hizo lo propio en las regiones del país calificadas con nivel de alerta extremo.