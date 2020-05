Coronavirus Perú | Últimas noticias | Pese a que Iquitos es una de las ciudades más afectadas por el COVID-19, a muchos ciudadanos de esa ciudad no les interesa. En el marco del Día de la Madre, un grupo de vecinos del sector Cardoso, en el distrito de Belén, organizaron una fiesta en plena vía pública donde estuvieron tomando licor y bailando. La familia que organizó la velada podría ir varios años a prisión por incumplir las normas de la cuarentena y ya estaría siendo buscada por las autoridades.

“Este es mi barrio alegre”, dice un joven, quien pide a las mujeres que siga tomando cerveza mientras comienza a decir algunas lisuras.

Los participantes de la fiesta no llevaban mascarillas y muchos menos respetaban el metro de distancia para evitar la propagación del coronavirus. En el lugar también hay menores de edad, pero a los asistentes parece no importarles.

“Podrá haber miles de muertos, pero mientras en mi vida familiar y mi vínculo amical no esté incluido, a mí no me afecta personalmente. Soy sincero, no me llega al corazón, a mí no me importa que las personas sufran”, se escucha decir a otra persona en la grabación.

Según el Ministerio de Salud (Minsa) hasta el momento se registran 1.834 casos de coronavirus en la región Loreto, así como 78 muertos.

Vecinos celebraron Día de la Madre en la calle pese a pandemia por COVID-19 (Canal N - TROME)

