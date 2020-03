Actualidad







Fuerzas Armadas y policías portarán armas no letales para manejar agresiones de los que no quieran cumplir con el Estado de Emergencia Ministro de Defensa dice que reforzarán medidas para hacer cumplir el Estado de Emergencia, especialmente en la zona del norte del país, donde hay más casos de coronavirus y donde no acatan las medidas para evitar el contagio.