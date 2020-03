¡De terror! Un hombre fue captado tendido en la vereda en una avenida principal de Jesús María con presuntos síntomas de coronavirus. El hecho ocurrió en el cruce de Arnaldo Márquez con San Felipe y la municipalidad del distrito ya se pronunció al respecto.

Fuentes de la comuna explicaron a este diario que cumplieron con los protocolos cuando un sereno reportó la situación a las 8:17 a.m. al área de Sanidad, la comisaría y al centro de salud de la jurisdicción para que se comuniquen con el Ministerio de Salud (Minsa) a fin de brindarle la atención requerida.

Luego acudieron al lugar otros miembros del serenazgo tal como aparece en un video difundido a través de las redes sociales. En el material audiovisual se escucha que esperaban la respuesta del Minsa para proceder con la atención del hombre que se encontraba recostado en una señalética y era acompañado por su esposa.

No obstante, la Municipalidad de Jesús María señaló que al recibir respuesta de uno de los canales de atención del ministerio -que fue Infosalud- se le informó que el miembro de seguridad del distrito conversó con el vecino y este le manifestó tener dificultad para respirar y que podría tener síntomas del COVID-19.

La comuna precisó que explicaron que el serenazgo y las unidades de la Policía Nacional no cuentan con la movilidad implementada para transportar a eventuales personas infectadas con coronavirus ni tampoco con los equipos de protección. Por tal razón, Infosalud le recomendó comunicarse con la línea 106 para que una ambulancia pueda acudir al lugar.

No obstante, el ciudadano junto a su acompañante decidieron abordar un taxi particular a las 8:32 a.m. De esta manera, el municipio descartó que el hombre no haya sido atendido durante horas.

Y de esto que sucedió en Jesús Maria??? Ya no miremos al extranjero eso ya va a llegar a Lima y todo el Peru por qué una gran parte de las personas siguen haciendo lo que les da la gana!! pic.twitter.com/swJVwwEf8f — Martin Pipo (@AlianzaMartin) March 31, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Sube a 1065 el número de infectados con coronavirus en Perú | TROME