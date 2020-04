Actualidad







Decenas de personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron intervenidas en El Agustino tras pretender viajar a Tarapoto caminando Decenas de personas, con niños pequeños e inclusive bebés de pocos meses, pretendían volver a Tarapoto porque ya no tienen trabajo, no comen hace varios días y hasta muchos fueron echados de sus cuartos porque no tienen cómo pagar el alquiler.