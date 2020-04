En el vigésimo cuarto día del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio, decretado para contener el avance del nuevo coronavirus (COVID-19), varios hombres acudieron a realizar las compras de víveres de primera necesidad en los diferentes mercados de la capital.

Luego de que el Gobierno estableciera días de salida diferenciados para hombres y mujeres en el país el pasado jueves, los varones vienen acatando esta medida y salen a realizar las actividades que se permiten durante el estado de emergencia nacional.

En las imágenes difundidas por 90 Matinal, se observa a los hombres provistos de bolsas de rafia y su lista de compras haciendo colas en los exteriores del mercado Unicachi, en el distrito de Villa El Salvador.

En el lugar también se ve la presencia de personal de la Policía Nacional y del Ejército asegurando el distanciamiento de un metro entre los asistentes al mercado y cerciorándose de que las mujeres que ingresen tengan su permiso de tránsito, su documento de identidad y sean trabajadoras de dicho establecimiento.

Varones realizando sus compras en el mercado Unicachi de Villa El Salvador. (Foto: HugoCurotto/GEC)

El mismo panorama se visualizó en el mercado Unicachi, del distrito de Comas. Ahí se observaron largas colas de hombres a la espera de ingresar al local desde tempranas horas de la mañana.

No obstante, algunas mujeres, quienes no contaban con permiso para transitar ni su documento de identidad, intentaron ingresar al mercado pese a que hoy no les corresponde salir. Al ser consultadas sobre porqué desacataban la medida, aseguraban que en sus hogares no hay ningún varón que pueda hacer las compras del día.

El Gobierno también estableció los días de salida diferenciados para hombres y mujeres en el país. Los lunes, miércoles y viernes solo podrán transitar varones; y los martes, jueves y sábados, las mujeres. El domingo la inmovilización social obligatoria será para todos los ciudadanos durante todo el día.

Para esta Semana Santa, el Gobierno determinó que la inmovilización social obligatoria regirá durante todo el día el 9 y 10 de abril, es decir, jueves y viernes.