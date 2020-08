El titular del Ministerio del Defensa (Mindef), Jorge Chávez Cresta, aseguró que “no existe una zona de confort” frente la pandemia de COVID-19, que a la fecha ha cobrado la vida de 28.607 compatriotas, según cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa).

“No existe zona de confort. Nosotros pensamos que nuestra zona de confort es estar con nuestros amigos, con nuestra familia. Y esto, por más dura que sea la realidad no existe. No tenemos una zona segura en estos momentos”, explicó Chávez Cresta en una entrevista en Punto Final, en el marco de la nueva estrategia de comunicación del gobierno “El COVID no mata solo. No seamos cómplices”.

Según detalló el ministro, la estrategia apunta al “núcleo duro” familiar, donde existe una especie de “rebeldía”, para cumplir las normas de distanciamiento social.

Según ha explicado el Gobierno, esta nueva campaña busca generar un impacto en la ciudadanía con mensajes duros y directos sobre las consecuencias de incumplir las medidas de distanciamiento social para evitar los contagios de coronavirus.

Inmovilización los domingos

El ministro Chávez Cresta también precisó que aún no se puede definir de manera “científica” que la inamovilidad de los días domingos haya tenido un impacto positivo en la lucha contra la pandemia, pero que los indicativos que están viendo indican “a priori” que sí.

El titular del Mindef precisó que esta medida continuará hasta 13 septiembre, pero que de allí se analizará la información brindada por las autoridades sanitarias y ver “las implicancias que ha tenido”.

“Si eso deviene en que la tendencia en cada una de las regiones va estabilizándose se levantará de acuerdo a la información correspondiente”, explicó.

“No queremos, ni debemos ser triunfalistas, pero los números están indicando de una u otra manera que estamos yendo por el buen camino. Las acciones que estamos llevando no es para minimizar las acciones de la población para mantenerla encerrada, o molestarlos. Cada una de las acciones es para garantizar la seguridad”, explicó.