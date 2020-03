Coronavirus Perú | Últimas noticias | Los peruanos tenemos gran preocupación por la salud, millones de bolsillos afectados, temor de quiebra de empresas y reducción de personal, dudas por la CTS, AFP,… Por tal motivo, Trome conversó con el prestigioso economista Jorge González Izquierdo, quien nos orienta sobre cómo manejar y salir de esta crisis.

El bono será para 2 millones 700 mil familias y 800 mil independientes, pero son muchos más los que viven de lo que ganan al día.

Sí, los independientes informales son alrededor de 7 millones de personas. Ahí el gobierno tendría que llegar con un ingreso mínimo, pero primero ver cómo identificarlos para luego poder llegar y eso no es fácil. La alternativa que se usará es dar canastas de alimentos vía municipios, pero eso también tiene problemas de identificación correcta de beneficiarios, además de un posible uso político y corrupción. Y según la ciencia económica, entregar dinero en efectivo aumenta más el bienestar de la familia, que entregar especies.

El trabajador dependiente tiene acceso hasta 2,400 soles de su CTS. ¿Es recomendable que lo retire?

A los trabajadores que recibirán el pago de su empresa y tendrán el beneficio del 10% de aumento de su sueldo de abril (no se descontará el aporte a AFP), les aconsejo que no toquen, no retiren de su CTS, ya que es un ahorro para cuando a uno lo despiden del trabajo. Inclusive, se ha prorrogado el pago de algunos impuestos a la Sunat. Y hago una advertencia para que prevengan: lo que queda de este año ‘la calle va a estar bien dura’ en materia de conseguir trabajo.

LA CTS NO ES PARA COMPRAR ROPA

Si de todas maneras retiran de su CTS, ¿cómo deberían utilizarlo?

La CTS es un ahorro y los ahorros se invierten. Lo peor que pueden hacer es dedicarlo al consumo (compra de ropa, un viaje de descanso,…). Si retiran de su CTS que sea para invertir en el tiempo o pagar deudas atrasadas.

A los que tienen deudas en bancos y no pueden pagar, ¿qué les aconseja?

Tratar de llegar a un acuerdo con el banco para un plazo mayor para pagar la deuda y negociar una tasa de interés cero.

Hay tres bancos que han congelado el pago de créditos sin intereses.

Sí, es un buen avance y desde hace semanas también solicitaba que los bancos reprogramen las deudas, pero sin cobrar nuevos intereses. Ahí sí, aplaudo.

Al no tener efectivo, hay gente que está usando la tarjeta para compra de alimentos.

Siempre digo que no usen la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Pero si por esta situación de emergencia lo hacen, que sea en el menor número de cuotas posible, máximo tres. No caigan en el error de que a más cuotas me saldrá poquito para pagar cada mes, porque a más cuotas se generan más intereses y más deuda.

En este contexto, en caso de tener ahorros, ¿procurar seguir guardando o invertir?

Por ahora no hagan inversión de ningún tipo porque hay mucha incertidumbre. Mientras no se disipe, guarden.

Se comenta que puede haber reducción de personal. ¿Qué hacer si nos despiden?

Es el gran temor que tengo, que la micro, pequeña y mediana empresa empiece a despedir gente, sobre todo en el sector servicios, que es el más golpeado por el coronavirus en nuestro país y el que representa el 50% de la economía del Perú. Ahí están, por ejemplo, los restaurantes, agencias de viajes, todo el turismo, taxis, transporte interprovincial, hoteles, etc. Si la empresa ya no puede sostener la situación y tiene que despedir gente, el trabajador formal despedido tendrá su CTS, que por lo menos le aguantará unos meses para vivir. Por eso aconsejo no tocarla o podrían quedarse sin nada, ‘pateando latas’.

‘NO RECOMIENDO TOCAR FONDOS DE LAS AFP’

Hay gente que no tiene CTS, pero sí un fondo en AFP. ¿El gobierno debería liberar un porcentaje de ese fondo?

No. Recomiendo al gobierno no caer en la tentación de sacar una norma que permita a la gente echar mano a su fondo de jubilación o sería un gravísimo error. Porque el fondo en AFP tiene objetivo de largo plazo, para que cuando uno sea viejo tenga una platita, una pensión. Si por circunstancias transitorias como el coronavirus voy a usar ese fondo, haría pésimo negocio.

Pero hay preocupación porque los fondos están bajando…

Entendamos bien esto. Hay cuatro fondos: 0, 1, 2 y 3. El fondo ‘0’ es el más seguro, bien difícil que uno pierda su platita, pero obviamente su rentabilidad es bajísima. Al otro extremo, el fondo 3 es el más agresivo, donde el 80% de las inversiones lo hacen en renta variable (básicamente en acciones de empresas en el extranjero y en el Perú). El fondo 2 es mixto, el 45% se invierte en renta variable, y el fondo 1 es como el ‘0’, seguro, con solo un 10% que puede invertir en renta variable.

Entonces, las pérdidas que se han visto…

Esas pérdidas fuertes se están dando en los fondos 3 y el 2, y ahí están los de 20, 30, 40, 50 años. En el fondo ‘0’ están los de 65 años y en el fondo 1 los de 60 años, por ley. Entonces, los que están por jubilarse, calma, no están siendo perjudicados.

Y tampoco es problema para los del fondo 3 y 2, porque aunque asusta el ver pérdida todavía les falta muchos años para jubilarse y eso se recupera y seguirá ganando.

Es más, en Wall Street, la Bolsa de Valores de Nueva York, que es la principal del mundo, tiene tres días seguidos (martes, miércoles y jueves) repuntando y con eso las pérdidas de los fondos 3 y 2 van revirtiéndose parcialmente. El viernes bajó un poco, pero por la noticia de que Estados Unidos es el país con más infectados de coronavirus.

¿Qué nos espera en cuanto a la tendencia del dólar?

Mientras no haya noticias malas, el dólar seguirá bajando. Hasta hace más de una semana, según el BCR, estuvo en 3.55 soles, el miércoles de esta semana en 3.48, el jueves y viernes en 3.42. Y esto se debe a dos factores: El externo, por la subida en la Bolsa de Valores de Nueva York, y el interno por las expectativas que creó el anuncio de que el BCR, a partir de abril, implementará medidas que aumentarán la cantidad de dólares en la economía peruana. Al haber más oferta, baja el precio.

En líneas generales, ¿ve positivo el manejo de la ministra de Economía para este momento de crisis?

No creo que lo esté haciendo mal para manejar la emergencia, pero sí que lo ha podido hacer mejor. Por ejemplo, estudiar mucho más el tema de cómo llegar a los independientes informales. Donde sí critico fuertemente no solo a la ministra sino a todo el Gobierno del presidente Vizcarra, es que se han centrado al 100% en tratar de resolver la emergencia y no están prestando atención a qué vendría después del 12 de abril. Por ejemplo, pensar muy bien si abrirán las fronteras, porque basta que entre un infectado y podemos volver a lo mismo. Y de acá a diciembre recién se verá la ‘ola negra’ del extranjero y de la economía interna producto de los efectos fuertes del coronavirus en lo económico.

¿Cuál sería esa ‘ola negra’?

El coronavirus provocará que la economía mundial este año 2020 o crezca cero o decrezca, entre en recesión y eso obviamente nos va a golpear fuertísimo. Todavía se está sintiendo muy leve y debemos estar preparados para enfrentar eso haciendo una política contracíclica, un plan económico 2020-2021. En lo interno preocupa mucho el comportamiento del consumo privado y de la inversión privada.

PROGRAMA AGRESIVO

¿En qué consistiría ese programa?

-Política de inversión fuerte: que en lo fiscal el gasto público en inversión, sobre todo en infraestructura, crezca fuertemente.

-Que el BCR del Perú siga una política monetaria más expansiva (aumente liquidez al sistema financiero y siga bajando tasas de interés).

-Que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) haga un política micro y macro prudencial de las instituciones financieras (para que no quiebren o se resquebrajen).

-Que el gobierno cambie las expectativas de los agentes económicos a positivas.

¿Le parece bien que el gobierno priorice la salud a la economía en este momento?

Sí, por supuesto. Ahora, en la emergencia, me parece muy correcto. Los 13 días adicionales van a costar más a la economía, pero costaría mucho más si no prolongamos la cuarentena.

Algunos economistas señalan que este 2020 está casi perdido por efecto del coronavirus. ¿Es así?

El primer trimestre, el segundo y quizás el tercer trimestre van a ser malos para la economía peruana, el crecimiento va a ser cero o negativo, probablemente ‘en rojo’. Pero si se hace el programa económico 2020-2021 que reclamo, pienso que a partir del cuarto trimestre podríamos comenzar, de a poquitos, a crecer otra vez y agarrar un buen ritmo de crecimiento a lo largo del 2021.

¿Es decir, este año Perú podría caer en recesión?

Sí, si el Gobierno no presenta el programa contracíclico económico 2020-2021 probablemente este año acabemos con crecimiento negativo, que sería recesión. Pero dependerá de cómo se maneje el Gobierno de acá a diciembre y hasta el 2021, porque tomemos en cuenta que a partir de agosto-setiembre de este año se inicia la campaña presidencial y congresal para el 2021 y eso podría crear mayor incertidumbre.

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Hay empresarios que incluso están temiendo no poder pagar planillas. ¿Qué les diría?

A ellos no tanto sino al Gobierno, dos ideas. Hay muchas micro, pequeñas y medianas empresas que han vendido bienes o servicios al sector público, por ejemplo, de Gamarra uniformes para los ministerios. Lo normal es que paguen de 60 a 90 días, pero ahora, por emergencia, que el pago de esas facturas se adelante a estos días para darles liquidez y puedan solventar sus planillas y deudas. Presupuestado está el gasto, solo hay que tomar las medidas administrativas. La segunda idea: que el BCR abra y canalice líneas de financiamiento, pero con cero intereses, para micro, pequeña y mediana empresa con problemas de liquidez.

Entonces, hay riesgo real de quiebra de empresas y recorte de personal.

Sí, claro, esa posibilidad existe, pero dependerá de cómo reaccione el Gobierno. La ciencia económica dice que si se quiere ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa en situación de iliquidez, hay dos canales: primero, darle préstamos concesionales, a cero costo, y segundo, subsidiarlo para ayudarlo a salir de la emergencia.

¿Es momento de que el Gobierno ‘rompa el chanchito’? Afirman que hay ahorros y activos.

El sector público no financiero del Perú tiene en su Reserva Secundaria de Liquidez el equivalente al 12% del PBI peruano en recursos, y además está el Fondo de Estabilización Fiscal con más de 5 mil millones de dólares y eso sí lo maneja directamente el MEF. Entonces, hay recursos. Y le digo a la ministra: Si por alguna razón no pudieran tocar esos fondos y tuvieran que endeudarse, es el momento de hacerlo porque el costo de endeudamiento para el Gobierno del Perú es bajísimo en términos reales, hoy tiende a cero.

¿Qué aconsejaría o qué otras ‘vacunas’ aplicaría para reflotar la economía?

Tres pilares: Evitar el quiebre de empresas y con ello despido de trabajadores, más atención en ayuda a la masa grande de independientes informales y formular el programa económico contracíclico 2020-2021 para, entre otras cosas, cambiar expectativas y que a partir del cuarto trimestre el Perú pueda comenzar a crecer.

Muchas gracias por la entrevista y todas sus orientaciones.

Gracias también a ustedes. Tenemos que salir adelante.