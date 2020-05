En el día 61 del estado de emergencia por coronavirus, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que en los próximos días se tomará una decisión firme respecto a la situación del traslado de los comerciantes informales de La Parada. Mencionó que la llamada Tierra Prometida en Santa Anita es el sitio ideal para trasladar a los vendedores.

El burgomaestre detalló que participó en una reunión con el primer ministro, Vicente Zeballos y con los alcaldes de La Victoria, George Forsyth y José Luis Nole de Santa Anita respectivamente, para evaluar el espacio donde los comerciantes deben ser llevados. Indicó que en las citas se ha suscitado algunas discrepancias, pero que este lunes tendrán un nuevo encuentro donde espera se llegue a un acuerdo respecto a esta situación porque se debe accionar frente a la cuarentena por coronavirus.

Muñoz señaló que el alcalde Forsyth propuso regresar lo que es el parque de El Migrante, pero que la opción fue rechazada porque se trata de un bien público. Luego, explicó que su comuna metropolitana dio a conocer su iniciativa de trasladar a los informales al cuartel Los Barbones, en El Agustino; sin embargo esa alternativa fue rechazada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“Hemos visto en San Cosme un espacio que tiene La Victoria la posibilidad. No se ha descartado. Es un tanto más chico, pero todo nos indica que el espacio ideal es Santa Anita, lo que es la Tierra Prometida. En eso estamos trabajando. Ayer tuvimos una reunión con técnicos, mañana tendremos otra. Y nos hemos propuesto con el premier que la última oportunidad para tomar una decisión debe ser el día lunes porque esto no puede seguir siendo un foco de infección. Tierra prometida es un sitio ideal”, refirió en entrevista para América Noticias.

En otro momento, el alcalde de Lima Metropolitana cuestionó que el alcalde de Santa Anita se haya adelantado a una decisión que aún no se toma en conjunto. Aclaró que los comerciantes de La Parada no pueden ser trasladados al Gran Mercado Mayorista de Lima porque en el espacio que se propone ubicarlos está destinado a un proyecto que busca la construcción de un terminal marítimo.

“Escuché al señor Nole [alcalde de Santa Anita] de llevar a los comerciantes al Gran Mercado Mayorista de Lima, pero él desconoce que en ese espacio que él propone que pudiera ser utilizable hay un proyecto de inversión que está caminando para tener un terminal marítimo y una planta de procesamiento. Además, no es lógico llevar a comerciantes minoritarios a una zona destinada para acciones de mayoritarios. Aquí no se trata de que no me gusta, que son mis espacios. Acá se trata de buscar una solución y tener más orden y seguridad”, remarcó.

“Me llama muchísimo la atención que el alcalde Nole salga hoy anticipadamente a una solución que debemos tomar en conjunto y decir que ese no es un lugar. Además, es una cuestión de estado no de un alcalde distrital”, agregó.

Muñoz Wells aclaró que la titularidad del terreno de la Tierra Prometida es de competencia de la Municipalidad de Lima. Precisó que su comuna pueda permitir la habilitación del espacio.

"Habido un acto, en gestiones anteriores, de entrega del espacio, pero que no se ha podido utilizar. Escuché al alcalde Nole que ese espacio no tiene la naturaleza legal y que no está habilitado. La habilitación la podemos dar nosotros como Lima Metropolitana. Él ha dejado entrever que no daría la licencia para ese sitio, pero vuelvo a decir no nos podemos cerrar con que yo no te doy o lo no hago. Hay que pensar en el país y ciudadanos nos guste o no nos guste”, indicó.

