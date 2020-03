Coronavirus en Perú | Últimas noticias | Uno de los pacientes contagiados por el COVID-19, procedente de Piura, denunció que los médicos del Hospital Villa El Salvador lo abandonaron por completo tras darle de alta sin que se sintiera aun bien. J.LS.B. había indicado que además del virus también presentaba un cuadro de neumonía.

“Me dijeron que me fuera a mi casa. He insistido que no me puedo ir porque me siento mal. Me han sacado solamente una tomografía para verificar si estoy bien o mal. Solo me han dado una medicina y como pude respirar mejor me dijeron que me vaya”, comentó el joven al programa ‘Andrea’ de Andrea Llosa.

El joven agregó que lo mismo sucedió con un anciano de 80 años que se tuvo que ir a su casa pese a tener coronavirus.

Según J.LS.B. a los que se hicieron las pruebas de hisopado el mismo día que él les avisaron si estaban infectados del COVID-19, pero a él no le dijeron nada. “Ni me mandaron un mensaje y en la página web indicaba que mi prueba estaba en proceso y luego se cayó”.

El paciente comentó que ya lo habían botado de varios hoteles porque responsablemente les dice que está infectado de coronavirus, por lo que no lo dejan quedarse. “La gente tiene miedo”, sostuvo el joven quien, posteriormente, fue ingresado al hospital.

Andrea Llosa se comunica con paciente que no fue recibido en hospital pese a tener COVID-19. (Andrea)

DIRECTOR DE HOSPITAL DIO SUS DESCARGOS

Carlos León, director ejecutivo de Hospital Villa El Salvador, también entrevistado en el mismo programo de Andrea Llosa llamó a la “calma”.

“Debido a su cuadro clínico se decidió admitirlo. Luego en las evaluaciones con los doctores del hospital se determinó que el paciente podía llevar su tratamiento no hospitalario”, mencionó el galeno.

Para León, la situación del domicilio del paciente, quien es procedente de Piura, no estuvo “claro al momento del alta”, pero, según él, cuando se enteró que no era de Lima se decidió llamarlo para que regrese al hospital.

“Se le intentó llamar por la mañana y por la tarde nos pudimos comunicar con él y nos decía que estaba bien. Le dijimos que regrese al hospital para seguir la evaluación”, comentó el médico.

Sin embargo, la esposa del paciente sostuvo que era mentira, pues ella estuvo hablando con su pareja hasta las 10 de la noche, hora que perdió comunicación con él y esperaba lo peor, pero, finalmente pudo ingresar al hospital.

Director ejecutivo de Hospital Villa El Salvador hizo su descargo. (Andrea)