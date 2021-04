TERRIBLE SITUACIÓN. Gian Alcarraz se encuentra pasando por el momento más difícil de su vida luego que su familia se infectara con el peligroso coronavirus. Sus padres y hermanos contrajeron la letal enfermedad, pero el más grave es su padre de 58 años.

“Por mi papá estoy ofreciendo mi auto. Hace tres años lo compre junto con él. Si tuviera una casa también la daría porque la salud de mi papá vale más que cualquier cosa material. Él me ha dado mi educación, valores, es lo único que yo puedo hacer como hijo. Ya no sé qué más hacer. He ido preguntando por hospitales y clínicas por una cama UCI porque es lo que él necesita ahora. Ya no sé qué más hacer, por favor, ayuda”, dijo entre lágrimas el joven hincha de Universitario de Deportes para Tv Perú.

El padre de Gian, identificado como Pedro Alcarraz, era taxista antes de caer enfermo, mientras que su madre se dedicaba a la venta. Ahora, el joven lucha por reunir los ingresos económicos para sacar adelante a su familia.

Según contó, su mamá y hermanos también cayeron enfermos con Covid-19 pero recurrió a un médico particular para su tratamiento esperando no llegar a la misma situación en la que ahora está su papá.

“Prefiero gastar el dinero y ayudar a mi familia con un médico particular que esperar a vivir esta situación, que no se la deseo a nadie, es muy triste, muy angustiante saber si tu papá al día siguiente va poder responderte”, indicó.

Asimismo, hijo un llamado a la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, para que vea su caso y lo ayude a conseguir una cama UCI para su padre, quien está siendo atendido en el Hospital II de Ate Vitarte.

Cambio mi AUTO por acceso a una cama UCI (si tuviera una casa lo cambiaría también) mi papá lo necesita con suma urgencia, se encuentra en el Hospital II de Vitarte de @EsSaludPeru por favor ayúdenme por lo que mas quieran @FioreMolinelli @ougarteu @Minsa_Peru pic.twitter.com/lfHpX93YYE — Gian Alcarraz (@Alvaro_1924) April 23, 2021