Aún no acaba la etapa más crítica de la pandemia. La cuarentena sigue, con reinicio parcial de algunas actividades, lo que provocará que salga más gente a las calles. Al respecto, Trome conversó con el doctor Juan Villena, profesor principal de Medicina Interna e Infectología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y exdecano nacional del Colegio Médico del Perú.

Doctor, se amplió la cuarentena hasta el 30 de junio, pero muchos no la acatan y los infectados siguen en aumento…

Sin duda, no van a acatar, pero ese no es el problema, sino la situación real de nuestro sistema de Salud y la insuficiente respuesta frente a los casos que seguirán aumentando estas semanas. No es por la cifra, sino que ya no hay camas UCI libres, salvo por momentos (alguien sale de alta o fallece y de inmediato otro la ocupa) y las de hospitalización son cada vez menos.

¿La cuarentena sigue siendo necesaria?

Muchos pacientes irresponsables se infectaron por salir a pasear, ahora buscan atención y en sus traslados podrían estar contagiando incluso a bomberos, policías. Ni qué decir de la cantidad de médicos y enfermeras infectados en esta batalla.

Hoy se reactivan parcialmente algunas actividades, más gente se movilizará...

La población no logra entender que la cuarentena continúa. Los microbuses deben seguir con asientos libres y la persona no puede salir sin objetivo definido (alimentos, medicinas,…), tampoco estar paseando de a dos o más ni en su carro, aunque tengan el pase.

¿Qué falló? La BBC destaca la informalidad y los mercados entre los principales factores de que la cuarentena no resultara en el Perú.

Hemos fallado en ser lo que somos y vivir como vivimos. Perú es hermoso, pero campean el desorden y la informalidad. Faltan valores, la gente le saca la vuelta a todo: no se mantienen en casa, agreden a policías, la delincuencia está otra vez, no se respetan reglas ni de tránsito, hay porcentaje muy alto de autoridades corruptas, últimos gobernantes todos denunciados, Gamarra sigue como enjambre de personas pese a esfuerzos del alcalde, y en plena pandemia y cuarentena hay mucha gente de las regiones queriendo volver a sus ciudades.

¿Los mercados siguen siendo foco de infección?

El virus no entra solo por la puerta ni por la ventana, ni está en el aire, es transportado de un lugar a otro por las personas, y la mayoría de infectados ni sabe que tiene el virus. Las pruebas en mercados muestran que más del 50, 60 o 78% están contagiados, es una locura.

¿Qué hacer?

Los municipios deben ponerse las pilas y trabajar con los mercados itinerantes que permiten atención con distancias. Pero han pasado más de dos meses y no todos tienen planificado dónde ni cómo habilitarlos bien y hasta los mayoristas vendían frutas en el suelo, entre la basura.

Le escuché decir que el oxígeno empezará a faltar.

Sí, podría no alcanzar porque la demanda es cada vez mayor. Preferiría no decirlo, lógicamente, porque la gente podría asustarse, entrar en pánico, pero a la vez está bien que sepan lo real para que tomen conciencia y se cuiden.

¿Podríamos llegar a que sea inevitable tener fallecidos en las calles?

Lamentablemente sí, porque puede faltarnos el oxígeno y si ya faltan camas… podría suceder que lleguen a la puerta de los centros asistenciales y allí fallezcan. Ya vimos lo que sucedió en Italia y España, Guayaquil fue algo bárbaro, y a pesar de eso no asimilamos el peligro y nos seguimos movilizando. Dicen ‘mucha gente no va a morir de Covid-19, pero sí de hambre si no sale a trabajar’ y la frase es válida, puede pasar, es cierto que se necesita trabajar, pero que han muerto más de 3 mil por el virus ya es un hecho real.

Muchos critican la estrategia del Gobierno y dicen que ha fracasado. ¿Piensa lo mismo?

No. Los resultados no han sido de lo mejor, pero no porque la estrategia haya sido mala, sino que no se cumplen las indicaciones. Gracias a Dios estaba la Villa Panamericana construida, sino no habríamos tenido tiempo para levantar un edificio con casi dos mil camas allí. Para las próximas semanas, en el Hospital Mongrut de EsSalud (San Miguel), habrá un ambiente con 850 camas equipadas.

¿Cómo seguir protegiéndonos?

Aislamiento y lavado de manos son claves. Distanciamiento entre personas, estar en casa y, si sale, mascarilla bien utilizada, no acercarse donde hay aglomeración. Microbuses no deben ir llenos, no exija subir así... No se podrá reducir a la gente, entonces hay que evaluar cómo y en cuánto aumentar los servicios, seguramente también subirán los pasajes.

Si tengo síntomas de coronavirus, pero los hospitales están colapsados y el Ministerio de Salud no responde al 113, ¿qué hago?

Complicado dar una respuesta. Automedicarse no es lo mejor, es muy peligroso, hay efectos colaterales. Tiene que haber un sistema de telemedicina, centros de atención primaria que puedan atender, ampliación de las líneas 113 y 107, más ambulancias y distribución de medicamentos en casa.

¿Es posible que quien ya salió de alta del virus pueda volver a infectarse y contagiar?

Aunque se exponga al virus y este le ingrese, no se enfermará porque tendrá anticuerpos que destruirán al virus, no se quedará como portador ni contagiará.

