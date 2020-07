Un nuevo ‘Ángel del oxígeno’ apareció en medio de la pandemia. No recarga balones, pero sí lleva uno portátil dentro de su vehículo con el que auxilia a enfermos con coronavirus, en Trujillo (La Libertad).

Se trata del taxista Amir Cotrina Sánchez (37), quien ha salvado la vida de decenas de sus pasajeros contagiados, que camino a un hospital o una clínica ya no podían respirar por sí solos. “Es un balón portátil de oxígeno, de ocho litros de aire comprimido, que llevo siempre dentro de una caja en el asiento del copiloto de mi carrito. Ayuda a estabilizar a una persona con 15 o 20 inhalaciones”, detalló, a Trome, el conductor.

Contó que es difícil ver que a un paciente le nieguen atención médica por falta de cama en los centros de salud, pues la desesperación de las familias es desgarradora.

SALVA VIDAS

“A mí como taxista me ha tocado presenciar ese rechazo y no podía quedarme de brazos cruzados. Es por eso que en cada carrera que hago ahora, siempre tengo a la mano mi baloncito de oxígeno”, comentó. En lo que va de la pandemia, este hombre de buen corazón reveló que ha salvado, desinteresadamente, la vida de al menos a 40 personas, quienes al recuperarse lo llaman para agradecerle y hasta ofrecerle dinero a cambio, que él no acepta. (Jordan Arce)

Taxista sepa que...

Amir Cotrina estudió electrónica, pero por falta de oportunidades se dedica a ‘taxear’ desde hace siete años. Tiene tres hijos, que lo admiran mucho. Además, siempre limpia y desinfecta su pequeño balón de oxígeno.