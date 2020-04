“Me tocó estar en la primera línea de lucha y día a día cumplo mi función porque esta carrera la escogí por vocación”, aseguró Larizza Farfán, la policía modelo que se coronó como Miss Sudamérica Perú en el 2017. “Hay momentos que te sientes impotente, sin ánimo, pero recuerdo a mis hermanos policías que sin fatiga, sin tregua, están hasta el fin”, agregó.

A través de su Facebook, la guapa agente aconsejó a sus seguidores que respeten las medidas preventivas, pues depende de todos que el número de infectados baje.

"Si soy Policía 👮‍♀️, y me toco estar en la primera línea de lucha, así como el Ejército, los médicos, enfermas, personal de limpieza, a pesar que estamos más expuestos, día a día cumplo con mi función, porque está carrera la escogí yo, por vocación! Hay momentos que te sientes impotente, sin ánimo! Ahí es donde debemos recordar hermanos policías!

! Que sin fatiga, sin tregua con honor hasta el fin, siempre habrá un Policía, listo a servir, presto a morir por el Perú 🇵🇪 ❤️💪!

▪️Ahora quiero dirigirme a ti, que estás leyendo este mensaje por casualidad o de curiosidad! 👀

🔹Si a ti te estoy hablando que sales todos los días de Lunes a Sábado, con la excusa de comprar productos de primera necesidad y en realidad solo sales por un gustito (una torta o un helado, etc.). ❎

🔹A ti que no respetas la distancia indicada y que cuando te llaman la atención eres totalmente indiferente y no te pones a pensar que al llegar a casa puedes infectar a tus hijos, padres, abuelos etc. ❎

🔹A ti que sales a comprar en familia o con niños pequeños, como si nada pasará! ❎

🔹A ti que todos los días, aplaudes por tu ventana a las 20.00 horas, cuando durante el día no cumpliste con la cuarentena.❎

RECUERDA: Depende de nosotros, que el número de infectados baje, me parte el alma ver la cantidad de fallecidos, pensando que talvez podría ser uno de mis familiares! 😭

ASÍ QUE SI ESTAS CUMPLIENDO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS FELICIDADES, ESTÁS AYUDANDO A SALVAR VIDAS Y SI AÚN NO LO HACES, EMPIEZA AHORA! VAMOS SI PUEDE 🇵🇪❤️💪 SEGUIMOS EN LA LUCHA".

Larizza Farfán saltó a la fama en el 2017 cuando fue coronada como Miss Sudamérica Perú, pero a pesar de la fama y el tener que representar a nuestro país en certámenes de belleza, la joven nunca abandonó a su institución y ahora, en plena emergencia sanitaria ella, junto a sus colegas y compañeros de la Policía Nacional, arriesga su vida para hacerle entender a la población que se deben quedar en casa como parte de la cuarentena obligatoria.