¡El colmo! El general Máximo Ramírez, defensor legal de la Policía Nacional del Perú (PNP), informó que fue liberado el sujeto detenido por, presuntamente, robar carne de un supermercado y escupir a los efectivos para evitar que lo lleven a la comisaría de San Borja.

En entrevista al programa ‘Punto de Vista’ de ATV+, indicó que el fiscal de turno de la 22 Fiscalía Provincial en lo penal de Lima puso en libertad al sujeto. Ramírez cuestionó la decisión debido a que el intervenido tiene una sumatoria de delitos que cometió aquel día durante su detención, y porque además, cuenta con antecedentes por robo.

“Nosotros, al detener a esta persona, contamos un conjunto de delitos como la propagación de enfermedad contagiosa, que es una pena entre 10 a 20 años de pena privativa si es que se llega a comprobar que producto de estos escupitajos que hace este señor se contagia un policía que tiene que ser internado o le produce la muerte. También tenemos el delito de violencia contra la autoridad porque con esos escupitajos lo que busca es intimidar al policía y también el delito de hurto agravado porque este señor es capturado porque momentos antes había hurtado en la Plaza Vea de Angamos. Tiene antecedentes por este último delito”, refirió.

El defensor legal de la Policía Nacional explicó que existen nuevas disposiciones para la detención de personas. Se debe evitar que estos sean trasladados a cárceles para evitar contagios de COVID-19, esto en el marco del estado de emergencia. Sin embargo, opinó que esta persona es un peligro para la ciudadanía.

“Aquí llama la atención que si bien hay disposiciones para que esta gente no vaya mucho a la cárcel, se cuestiona que ayer el fiscal de la 22 fiscalía ha dispuesto la libertad. Ya salió y es lamentable. Rechazamos este tipo de medidas porque solo causan zozobra en la población. En estos momentos está en libertad. Tengo información de la Depincri de San Borja que está en libertad”, señaló.

“[La decisión se basa] De que hay disposiciones para que no vayan a la cárcel para evitar contagios del COVID-19, pero si estamos viendo flagrancia delictiva entonces no puedo permitir que un personaje de esta naturaleza siga libre. Nosotros no nos vamos a amilanar por este tipo de decisiones fiscales. Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo y las detenciones de 48 horas. Si esta persona tiene supuestamente esta enfermedad mira en qué situación coloca a los policías. Se daba todos los elementos para que vaya a prisión”, agregó.

El general Máximo Ramírez informó que la PNP hará seguimiento de este caso para que el sujeto sea sancionado como corresponde. “Si vamos a sumar las penas sería unos 30 años de prisión”, indicó.

En las imágenes difundidas por medios locales se observa al detenido dentro del patrullero sin su mascarilla. Él intenta salirse por la ventana del auto y empieza a toser a los agentes que custodiaban la unidad. "Tengo el coronavirus”, se le oye decir.

Ante este ello, los policías le advirtieron que su actitud está penada por ley. Sin embargo, el hombre continuó haciéndolo. Después de varios pedidos para que se detenga, la policía utilizó la fuerza y redujo al sujeto dentro del vehículo.

VIDEO RECOMENDADO

Más de 30 personas fueron intervenidas por no respetar distanciamiento social en bus

Más de 30 personas fueron intervenidas por no respetar distanciamiento social en bus 11/05/2020