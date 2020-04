Los desgarradores audios que dos policías enviaron a sus familias antes de morir por coronavirus

Durante la semana salieron a la luz graves denuncias de efectivos de la Policía Nacional que se habían contagiado por coronavirus y que no eran atendidos debidamente en los hospitales PNP, por lo que hasta el momento 17 han perdido la vida a nivel nacional, mientras que otros 13 mil se encuentran contagiados.

La falta de atención a esta emergencia, sobre todo a aquellos que luchan contra esta pandemia en primera línea ocasionaron la intempestiva salida del ministro del Interior Carlos Morán y del director de la PNP, General Lavalle.

Sin embargo, la emergencia sigue y son decenas de policías que se encuentran en estado grave y luchando por su vida.

Precisamente, en el programa ‘Domingo al Día’ se dieron a conocer los testimonios de dos policías que lamentablemente no pudieron vencer al COVID-19, pero horas antes de morir se despidieron de sus familias con desgarradores audios en los que denunciaban el trato que recibían en los hospitales donde estaban internados.

El primero de ellos fue el del suboficial José Salas, quien horas antes de morir habló con su esposa y le manifestó que a pesar de su gravedad y de no poder respirar nadie lo estaba atendiendo.

“Estoy aquí hace rato, nadie me atiende, tengo problemas para respirar. No me ponen el oxígeno, me canso hablando”, dice con dificultad José Salas.

“Tengo dolor estomacal, nada me traen, ni una pastilla, todo el día Wendy”, se lamentaba el suboficial.

Wendy Espinoza, esposa del suboficial denunció que “se sentía muy mal, no tenía las fuerzas, no había el diálogo con los pacientes, solo le ponían la medicina y desaparecían. Mi esposo sufrió bastante, yo lo viví en carne propia porque vivía parada en la clínica o sentada frente al parque, yo escuchaba los gritos de él que por favor lo ayuden”, sostuvo

Testimonios de policías que murieron con coronavirus y esperando ser atendidos adecuadamente

Otro policía, el brigadier David Rodríguez Reyes, grabó un video que se convirtió en viral en las redes sociales en donde hacía un llamado al presidente Martín Vizcarra para que los visite porque “nos están abandonando a nuestra suerte”.

La hija de Rodríguez Reyes manifestó que su papá estaba muy decepcionado de la institución “a pesar que ellos dan todo por ellos y cumplieron las ordenanzas del gobierno, pero no les prestaban la atención que ellos necesitaban”.

Testimonios de policías que murieron con coronavirus y esperando ser atendidos adecuadamente

NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR

El nuevo ministro del Interior, Gastón Rodríguez, luego de participar en su primera actividad pública, informó que hasta la fecha son 17 policías los que han perdido la vida a causa del coronavirus.

De ese total, 11 murieron en Lima. Dijo que los efectivos se contagian al momento de intervenir a personas que no respetan la cuarentena.

Asimismo, confirmó que hay una ‘merma’ en la cantidad de agentes que patrullan las calles, pues se hizo un reajuste para evitar la exposición de los que son vulnerables y de los sospechosos de tener el virus.

Anunció que la próxima semana llegarán 220 mil pruebas de descarte del Covid-19 y 20 mil serán para la Policía.

“La Policía tiene que ser bien atendida y en eso vamos a poner todo nuestro esfuerzo”, dijo

Los desgarradores audios que dos policías enviaron a sus familias antes de morir por coronavirus