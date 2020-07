Un grupo de 14 miembros de comunidades nativas de Cusco permanecen en el hotel Hawaii Inn, situado en Los Olivos. Ellos reclaman que se encuentran en ese lugar contra su voluntad en plena pandemia del coronavirus, y que los dueños les han señalado que no podrán salir hasta que se cancele la deuda con el local.

De acuerdo con América Noticias, los habitantes del distrito de Megatoni, de la provincia de La Convención en Cusco, llegaron a Lima por cuestiones de estudio y de salud. Ellos afirman que el alcalde de Megatoni, Daniel Ríos Sebastián, se comprometió a pagar el hospedaje. “Todos estamos estresados de estar encerrados como animales. Vine acá por los estudios de mi hija. Nos ofreció pagarnos 14 días durante la cuarentena y de ahí llevarnos a nuestros destinos y ahora no podemos salir”, contó Mercedes Urquía, integrante de la comunidad nativa.

Por su parte, Yaquemilsa Matiashi, joven líder amazónica, indicó que el grupo de 14 nativos permanece más de 40 días en el hospedaje. “No son animales para que estén encerrados. Como todos los indígenas tenemos derecho como peruanos. Ellos me comentan que hasta los iban a trasladar por helicóptero, pero hasta ahora [la autoridad] no se pronuncia. Que no sea tan inhumano con nuestros hermanos que están aquí”, señaló.

Mercedes Urquía informó que recibieron la noticia que este lunes la deuda con el hotel sería subsanada. “Son 40 días que estamos con deuda. Ayer recibimos noticias de parte del dueño de este hospedaje y nos comunicó que hoy a las 10 de la mañana cancelarían nuestra estadía y que nos llevarían a nuestro lugar”, dijo.

Jimmy Farje, gerente municipal de Megatoni, confirmó a América Noticias, que la comuna pagará la estadía del grupo. Refirió que antes no se pudo realizar porque el presupuesto tenía que ser aprobado en sesión del Consejo Municipal, pero por falta de quórum no se podía.

Aclaró que el ingreso de este grupo al hotel fue progresivo desde el 27 de mayo hasta la fecha. Añadió que el motivo de su permanencia en el hospedaje fue por salud debido a que uno de ellos dio positivo al nuevo coronavirus.

“Los señores estuvieron 14 días allí, de los cuales al culminar la cuarentena se les tomó una prueba rápida y dio positivo [al virus] una persona y por recomendaciones se tuvieron que quedar 14 días más. Ahí van 28 días. Después nosotros, como entidad, para asegurar el presupuesto y el plan de trabajo para su traslado estamos obligados a pasar esto a la sesión de consejo donde se tiene que aprobar. Sin embargo, por situaciones ajenas al alcalde, hay regidores que no estaban presentes en la sesión y no se pudo aprobar este presupuesto”, explicó.

“Vamos a cancelar y luego rendiremos cuentas en sesión del consejo por esta necesidad, porque es una emergencia. A partir de hoy estaremos pagando para que ellos puedan ser trasladados hoy o mañana a más tardar. Tenemos el operador logístico para que sean trasladados a Quillabamba y luego a Megatoni”, añadió.