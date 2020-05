¡Felices, aliviadas y emocionadas hasta las lágrimas! Así se mostraron una decena de mujeres que trabajaban como vendedoras ambulantes en distantas zonas de Lima y se contagiaron de coronavirus en su afán por llevar un plato de comida a la mesa de sus casas.

La señora Marisol de 50 años salió del hospital de Santa Anita tras vencer al Covid-19. La mujer, que es ama de casa y vende ropa, tiene 4 hijitos con los que pasará el Día de la Madre este domingo 10 de mayo.

“Gracias a Dios el Señor me ha sanado, me está sacando del hospital. La atención ha sido muy buena, como en una clínica, los doctores, la enfermeras, el cuerpo técnico, todos se han portado muy bien, no nos ha discriminado”, dijo la Marisol para 90 Mediodía.

Asimismo contó la terrible experiencia que vivió con los síntomas de la enfemerdad. “No podía respirar, ha sido horrible, he estado con oxígeno, pero la dedicación de los doctores y las enfermeras ha sido excelente”, indicó. “Sinceramente pensé que me iba morir y le pedí a Dios que me diera vida por mis hijos, que son pequeños todavía”, agregó.

“Cuídense, no salgan a las calles y si se sienten mal, hacerse el descarte a tiempo. A tiempo todo se sana, hay medicina, no se automediquen”, dijo Marisol quien también agracedió al presidente Vizcarra por la atención a los pacientes como ella.

Por otro lado, contó que en un inicio confundió la enfermedad con una gripe y que se automedicó. “Yo estaba medicándome porque pensé que era mi garganta, me pudieron ampoyas, pero cuando ya no pude respirar fui al Seguro”, dijo antes de despedirse e ir a casa con su familia.

Por su lado, Rosa de 64 años, otra vendedora ambulante que se contagió en su trabajo diario, regresó también a casa con sus seis hijitos luego de vencer la enfermedad. Según contó a Latina, no pudo comunicarse con su familia durante el tiempo que estuvo internada, por lo que pensaba que se habían olvidado de ella. “Extrañaba a mis hijos”, dijo con la voz entrecortada.

“No salgan, cuidense, miren lo que yo he pasado. Yo trabajaba de ambulante, con esto ya no puedo salir (...) Trabajando, yendo a comprar, viniendo, así me he contagiado. Me ponía mi mascarilla pero de todas formas me contagié”, dijo a Latina. “Cuídense, no salgan, esto está para rato todavía”, agregó.

Mamitas ambulantes que se contagiaron de Covid-19 son dadas de alta | LATINA | TROME