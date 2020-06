La ministra de Economía María Antonieta Alva anunció este martes, en el último día de la cuarentena decretada para frenar el avance del coronavirus en el Perú, que sería imposible devolver el dinero de los aportantes del sistema de pensiones de la ONP, tal como lo propone el Congreso, puesto que se trata de un fondo mutuo y no de dinero en una cuenta individual.

La titular de la cartera fue consultada por Semana Económica sobre la ley que propone el Congreso para congelar las deudas en el sistema financiero, además de la que implica la devolución de los aportes de la ONP.

“Esta ley todavía sigue afectando a 24 de las 52 entidades financieras y en 13 de ellas va tener efectivos muy significativos. Es importante que los ciudadanos entiendan que estos proyectos de ley no afectan a las entidades financieras, afectan a los ahorristas. Nueve de cada diez soles del sistema financiero es de los ahorristas y tenemos que preservar sus ahorros”, dijo la ministra.

En ese sentido, lo consideró como un ‘proyecto de ley inoportuno’ en medio del contexto de la reactivación económica. “Esperamos que en el Congreso prime la racionalidad, los argumentos técnicos; pero si finalmente se aprueba una propuesta que va en contra el interés público, vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestra disposición y previstas en la Constitución”, dijo en referencia al Tribunal Constitucional.

“La misma posición tenemos para la devolción de la ONP, no solo porque el poder legislativo no tiene iniciativa de gastos, sino porque no es posible devolver plata que no existe”, dijo sobre los aportantes del sistema público. “Si nosotros pretendiéramos devolver plata de la ONP, estaríamos afectando a todos los jubilados”, finalizó.

