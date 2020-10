El presidente Martín Vizcarra informó este martes que el Ejecutivo mantiene conversaciones con representantes de la Iglesia para evaluar la posibilidad de permitir que las parroquias puedan volver a operar y se garantice las medidas a fin de prevenir contagios de coronavirus (COVID-19).

Desde Ayacucho, donde inauguró el Centro de Atención y Aislamiento Temporal para casos de coronavirus, descartó nuevamente la pronta reanudación de negocios que generen aglomeración de ciudadanos, tales como bares, discotecas y cines.

“Estamos conversando con la Iglesia par que, gradualmente, podamos, a partir del próximo mes, abrir las iglesias, pero todavía no dar el servicio religioso, pero que ya se puedan abrir con aforo limitado, porque la gente de fe quiere estar cerca de su vida espiritual, de la casa de Dios, y entonces, gradualmente abrir", remarcó el jefe de estado en una transmisión publicada en la cuenta de Facebook de TV Perú.

"Pero no podemos todavía hacer lo que hemos hecho por costumbre. Yo recuerdo esa misa de Domingo de Resurrección con una misa abarrotada de gente. Eso ahora no lo podríamos hacer, porque tenemos que ser responsables y tenemos que esperar un poquito más”, agregó el mandatario.

Vizcarra pidió a la ciudadanía y a las autoridades no confiarse y mirar la situación de países como España, Francia e Italia que enfrentan un incremento en los contagios.

“Eso es la evolución natural de esta pandemia, trabajamos responsablemente para que, si se da en el país, no sea de la magnitud de cuando llegó en marzo. Eso depende de nosotros, de las autoridades, de no permitir que todas las actividades se reinicien, no pueden abrir bares, discotecas, centro de recreacionales”, señaló.

El último sábado 3 de octubre, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, explicó que para que las iglesias puedan volver a operar se debe establecer un protocolo que garantice la distancia social. Señaló que aún no se ha establecido ninguna medida, pero adelantó que ya se estaban haciendo coordinaciones con las instituciones religiosas a fin de llegar a un acuerdo.